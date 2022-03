Test Sakhir, Day 2: Lawson supera Vips

DA UN TORO ALL'ALTRO Dopo la prima giornata di prove collettive della Formula 2 sul circuito del Bahrain in cui ha comandato Jehan Daruvala, oggi è toccato ad un altro pilota del vivaio giovani della Red Bull a portarsi al comando. Liam Lawson ha segnato il miglior riscontro cronometrico della seconda giornata. Il neozelandese, brillante fin da subito lo scorso anno, questa stagione correrà con il team Carlin. Unico sotto al muro del minuto e quarantadue secondi, Lawson ha primeggiato dopo che nel turno del mattino era stato il suo ex compagno in seno al team Hitech, Juri Vips a dettare il passo. L'estone, anch'egli parte del vivaio Red Bull, ha chiuso in tredicesima posizione al pomeriggio e quello è risultato il suo miglior riscontro cronometrico di giornata.

BENE BOSCHUNG E POURCHAIRE Nella seconda giornata sono risaliti Ralph Boschung e Theo Pourchaire, due piloti che quest'anno dovranno per forza di cose dimostrare tutto il loro potenziale. Dietro ai primi tre si è piazzato il neo pilota Williams Logan Sargeant con la seconda monoposto del team Carlin. Tempi buoni anche per Jack Doohan che nella giornata di ieri aveva provato più sui long run che sul giro secco. Il debuttante, nonché vice-campione della Formula 3, ha preceduto di trenta millesimi il suo nuovo compagno di box Marino Sato. Nella top ten si sono inseriti anche Felipe Drugovich, Jehan Daruvala e Richard Verschoor. Buone prestazioni per il turco Cem Bolukbasi che, lo ricordiamo, non ha seguito la trafila classica per diventare pilota ma è stato campione degli e-sport prima di salire su una vera auto da corsa. Domani l'ultima giornata di test prima dell'avvio stagionale previsto tra due week end.

Test Sakhir, Day 2 (classifica combinata)

Pos. Pilota Team Tempo 1 Liam Lawson Carlin 1:41.623 2 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.096 3 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:42.096 4 Logan Sargeant Carlin 1:42.133 5 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:42.144 6 Marino Sato Virtuosi Racing 1:42.174 7 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:42.174 8 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:42.273 9 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:42.286 10 Richard Verschoor Trident 1:42.297 11 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:42.483 12 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:42.562 13 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.565 14 Dennis Hauger PREMA Racing 1:42.612 15 Cem Bölükbasi Charouz Racing System 1:42.729 16 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:42.739 17 Clément Novalak MP Motorsport 1:42.991 18 Calan Williams Trident 1:43.000 19 Roy Nissany DAMS 1:43.083 20 Ayumu Iwasa DAMS 1:43.284 21 Olli Caldwell Campos Racing 1:43.654 22 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:49.832

Pubblicato da Marco Borgo, 03/03/2022