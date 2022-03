Test Sakhir, Day 1: Daruvala e Prema subito veloci

RITORNO IN PISTA Dopo la pausa invernale la Formula 2 è ritornata in pista quest'oggi per la prima giornata di prove collettive sul circuito del Bahrain. Sull'isola di Manama che ospiterà l'apertura stagionale tra due week end si sono visti in pista tutti i piloti che vedremo al via questa stagione e che nei mesi scorsi hanno ufficializzato con quali team tenteranno la corsa al titolo. La prima giornata ha visto la Prema ritornare subito nelle prime posizioni, con Jehan Daruvala e Dennis Hauger che al pomeriggio hanno registrato tempi molto più veloci rispetto agli altri. Il solo Daruvala ha inflitto poco più di cinque decimi a Calan Williams, inseritosi fra i due piloti del team italiano con l'altra squadra tricolore, la Trident.

DARUVALA ALLA PROVA Ci si aspetta dunque una prova di maturità per l'indiano che alla sua terza stagione dopo le precedenti con Carlin non può deludere, la Red Bull in primis. Quest'ultima, infatti, ha confermato la presenza di Liam Lawson che ha comandato al mattino con la monoposto del team Carlin che lo ha accolto quest'anno. Bene anche Logan Sargeant, ora nel vivaio Williams, sulla seconda monoposto inglese. A parte i primi tre, gli altri non sembrano aver cercato il tempone nella prima giornata di prove. Nella top ten sono rientrati anche Felipe Drugovich, Marcus Armstrong ed Enzo Fittipaldi, quest'ultimo al rientro dopo il grave incidente di Jeddah. Stesso tempo del brasiliano per Juri Vips, costretto ad un paio di stop per noie tecniche. Chiude la top ten Roy Nissany mentre ben più indietro hanno chiuso gli esordienti Frederik Vesti e Jack Doohan, piloti che non mancheranno nelle posizioni che contano. Giornata tranquilla per Theo Pourchaire, undicesimo. Anche il monegasco avrà parecchi riflettori puntati addosso nella sua seconda stagione nella serie cadetta e dopo i bei risultati dell'anno passato. I test continueranno anche domani e dopodomani. Assieme alla Formula 2, a sessioni alternate, sta provando sulla stessa pista anche la Formula 3.

Test Sakhir, Day 1 (classifica combinata)

Pos. Pilota Team Tempo 1 Jehan Daruvala Prema Racing 1'42.074 2 Calan Williams Trident 1'42.590 3 Dennis Hauger Prema Racing 1'42.602 4 Liam Lawson Carlin 1'43.478 5 Logan Sargeant Carlin 1'43.483 6 Felipe Drugovich MP Motorsport 1'43.590 7 Marcus Armstrong Hitech GP 1'43.877 8 Enzo Fittipaldi Charouz Racing 1'43.946 9 Juri Vips Hitech GP 1'43.946 10 Roy Nissany DAMS 1'44.003 11 Theo Pourchaire ART GP 1'44.132 12 Ralph Boschung Campos racing 1'44.156 13 Marino Sato UNI-Virtuosi 1'44.212 14 Jake Hughes Van Amersfoort 1'44.271 15 Ayumu Iwasa DAMS 1'44.289 16 Olli Caldwell Campos Racing 1'44.443 17 Frederik Vesti ART GP 1'44.457 18 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1'44.498 19 Clement Novalak MP Motorsport 1'44.539 20 Richard Verschoor Trident 1'44.778 21 Amaury Cordeel Van Amersfoort 1'45.644 22 Cem Bolukbasi Charouz Racing 1'47.425

Pubblicato da Marco Borgo, 02/03/2022