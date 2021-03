DI NUOVO IN PISTA Si sono riaccesi sul circuito del Bahrain i motori delle monoposto di Formula 2 che solo tre mesi fa avevano concluso la stagione 2020. A causa del Coronavirus, la scorsa stagione è stata rivista e le ultime due tappe si sono disputate sulla pista araba che ha poi custodito le vetture durante l'inverno. Sempre in Bahrain, infatti, scatterà la stagione corrente nel week end del 28 marzo ed oggi è andata in scena la prima delle tre giornate di test collettivi pre-stagionali.

TICKTUM LEADER AL MATTINO A segnare il miglior tempo nella prima sessione è stato l'inglese Dan Ticktum, che dalla DAMS si è trasferito al team Carlin. L'inglese ha fermato i cronometri sul tempo di 1'43.021. Questo tempo, tuttavia lo ha scalzato in seconda posizione quando al pomeriggio David Beckmann ha girato in 1'42.844 siglando così il miglior tempo di giornata relegando il rivale al secondo posto.

BENE ART GP In una giornata dove pochi hanno cercato la prestazione velocistica è emerso compatto il team ART Gran Prix che ha piazzato Christian Lundgaard e Theo Pourchaire in terza e quarta posizione. Si è messo in evidenza anche l'esordiente Liam Lawson che non ha perso tempo per mettersi davanti al compagno della filiera Red Bull, Jehan Daruvala. Ha fatto il suo debutto Oscar Piastri in seno al team Prema mentre hanno compiuto i primi giri da piloti 2021 anche Lirim Zendeli, Bent Viscaal, Richard Verschoor, Matteo Nannini, Gianluca Petecof e Alessio Deledda.

Sakhir, Day 1 (riepilogativa di giornata)