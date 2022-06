Test Day: Lopez comanda entrambe le sessioni

LOPEZ LEADER E' José Maria Lopez a comandare la giornata di test che precede la settimana della 24 ore di Le Mans. La tradizionale giornata di prove che raggruppa tutte le vetture al via sul tracciato di 13 km che da mercoledì ospiterà il week end di gara, ha visto in pista le 62 vetture iscritte con molti piloti giunti in extremis, chi dalla gara di ieri sera di Le Castellet del GT World Challenge, chi dall'America dove correva l'IMSA, chi invece da Jakarta dove ha corso la Formula E. Il pilota della Toyota si è reso il più veloce in pista siglando i tempi migliori tanto al mattino che al pomeriggio. Sul finale la vettura nipponica ha accusato problemi a Mulsanne causando una bandiera rossa. Ciononostante Lopez è stato l'unico a girare sotto al muro dei tre minuti e trenta secondi, tempi ben più alti di quelli a cui eravamo abituati con le vecchie LMP1. Tra le due Toyota si è inserita la prima vettura del team Glickenhaus, con la seconda auto in quarta posizione. Più staccata l'Alpine che dopo le concessioni nel Balance of Performance si starà nascondendo per ottenere qualche aiuto extra pre-gara.

UNITED AUTOSPORT IN LMP2 Nel nutrito gruppo dei prototipi privati a dettare il passo è l'inglese United Autosport con Filipe Albuquerque, nemmeno 24 ore fa al via della gara IMSA sulle strade di Detroit. La vettura inglese ha visto alle sue spalle quella dei connazionali dello Jota Sport. Subito competitivi i team TDS e WRT mentre la Prema dimostra di essere competitiva alla sua prima storica presenza a Le Mans. Alle loro spalle l'Oreca del Richard Mille con l'ex rallista Sebastien Ogier alla sua prima 24 ore.

CORVETTE LOTTA SUI MILLESIMI E' battaglia serrata in GTE-Pro tra Corvette e Ferrari per la miglior prestazione di giornata. La vettura americana di TommyMilner, Nick Tandy e Alexander Sims ha preceduto di nemmeno mezzo decimo la prima Ferrari di Miguel Molina, Antonio Fuoco e Davide Rigon, tutti e tre reduci dall'ottima gara del Cavallino di ieri sera a Le Castellet. Più di due decimi invece il distacco della prima Porsche, in terza posizione con Gimmi Bruni, al mattino fermato da una foratura. E' invece la Ferrari di Kessel racing a comandare in classe GTE-Am. La squadra svizzera comanda un trenino di 488 precedendo i team JMW e AF Corse. Sembrano avere vita dura i rivali di Aston Martin e Porsche con le Rosse che occupano tutte le posizioni alte con i team ufficiali Kessel, AF Corse ed Iron Lynx.

Le Mans, Test Day (top ten di classe)

Pos. Classe Equipaggio Team tempo 1 H Conway/Kobayashi/Lopez Toyota Gazoo Racing 3:29.896 2 H Pla/Dumas/Derani Glickenhaus Racing 3:30.104 3 H Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota Gazoo Racing 3:30.490 4 H Briscoe/Westbrook/Mailleux Glickenhaus Racing 3:30.822 5 LMP2 Hanson/Albuquerque/Owen United Autosports USA 3:32.099 6 LMP2 Gonzales/Da Costa/Stevens JOTA 3:32.382 7 H Negrao/Lapierre/Vaxiviere Alpine ELF Team 3:32.420 8 LMP2 Lynn/Jarvis/Pierson United Autosports USA 3:32.879 9 LMP2 Andrade/Habsburg/Nato Realteam by WRT 3:32.958 10 LMP2 Lafargue/Chatin/Pilet IDEC Sport 3:33.088 11 LMP2 Gelael/Frijns/Rast WRT 3:33.154 12 LMP2 Ye/Taylor/Kruetten COOL Racing 3:33.368 13 LMP2 Cimadomo/Beche/Van der Helm TDS Racing x Vaillante 3:33.371 14 LMP2 Kubica/Deletraz/Colombo Prema Orlen Team 3:33.526 15 LMP2 Wadoux/Milesi/Ogier Richard Mille Racing 3:33.642 33 GTE Pro Milner/Tandy/Sims Corvette Racing 3:54.001 34 GTE Pro Molina/Fuoco/Rigon AF Corse 3:54.037 35 GTE Pro Bruni/Lietz/Makowiecki Porsche GT Team 3:54.263 36 GTE Pro Pierguidi/Calado/Serra AF Corse 3:54.395 37 GTE Pro Fraga/Bird/Van Gisbergen Riley Motorsports 3:54.437 38 GTE Pro Christensen/Estre/Vanthoor Porsche GT Team 3:54.444 39 GTE Pro Garcia/Taylor/Catsburg Corvette Racing 3:54.504 40 GTE Am Kimura/Schandorff/Jensen Kessel Racing 3:54.827 41 GTE Am Van der Zande/Kvamme/Hart JMW Motorsport 3:55.241 42 GTE Am Dezoteux/Ragues/Aubry Spirit of Race 3:55.349 43 GTE Am Dalla Lana/Pittard/Thiim Northwest AMR 3:55.591 44 GTE Am Cressoni/Fisichella/Heistand Iron Lynx 3:55.603 45 GTE Am Frey/Gatting/Bovy Iron Dames 3:55.678 46 GTE Am Fassbender/Campbell/Robichon Proton Competition 3:55.747 47 GTE Am Flohr/Castellacci/Cassidy AF Corse 3:55.749 48 GTE Am Ehret/Hook/Varrone Iron Lynx 3:55.772 49 GTE Am Haryanto/Picariello/Rump Hardpoint Motorsport 3:55.780

Pubblicato da Marco Borgo, 05/06/2022