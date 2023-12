Test Abu Dhabi, Day 3: Isack Hadjar chiude al top

HADJAR LEADER Cala definitivamente la bandiera scacchi sulla stagione 2023 di Formula 2 con la tre giorni di test sul circuito di Abu Dhabi che ha visto girare per l'ultimissima volta in pista le attuali monoposto che saranno rimpiazzate dai nuovi modelli dalla prossima stagione. La sessione più veloce è stata quella del mattino, una vera sessione di qualifica dove Isack Hadjar ha comandato scendendo di pochissimo sotto al minuto e trentasei secondi. Sessione molto tirata con sedici piloti all'interno del secondo di distacco dal leader.

HAUGER AL POMERIGGIO Secondo posto per Dennis Hauger, unico ad andare controcorrente simulando la qualifica nel pomeriggio mentre tutti giravano su tempi alti provando i long-run. Terzo posto per Zane Maloney, anch'egli più veloce al pomeriggio, con i piloti Red Bull che si sono così distinti anche nei test conclusivi. Sempre tra i primi Victor Martins davanti ad Enzo Fittipaldi. Decimo Andrea Kimi Antonelli a confermare le ottime prime impressioni con la nuova vettura. Quattro le interruzioni con bandiera rossa al mattino per le uscite di Christian Mansell, Paul Aron, Zan Maloney e Oliver Bearman, quest'ultimo nuovamente fermo sul tracciato anche in avvio della sessione pomeridiana.

Test Abu Dhabi, Day 3 (riepilogativa di giornata)

1. Isack Hadjar - Campos racing - 1'35.958

2. Dennis Hauger - MP Motorsport - 1'35.996

3. Zane Maloney - Carlin - 1'36.002

4. Victor Martins - ART GP - 1'36.048

5. Enzo Fittipaldi - Van Amersfoort - 1'36.074

6. Jak Crawford - DAMS - 1'36.128

7. Kush Maini - Virtuosi racing - 1'36.255

8. Gabriel Bortoleto - Virtuosi racing - 1'36.277

9. Zak O'Sullivan - ART GP - 1'36.301

10. Andrea Kimi Antonelli - Prema racing - 1'36.351

11. Joshua Durksen - PHM Racing - 1'36.406

12. Oliver Bearman - Prema racing - 1'36.407

13. Franco Colapinto - MP Motorsport - 1'36.423

14. Juan Manuel Correa - DAMS - 1'36.605

15. Paul Aron - Hitech GP - 1'36.754

16. Rafael Villagomez - Van Amersfoort - 1'36.824

17. Pepe Martì - Campos Racing - 1'36.964

18. Amaury Cordeel - Hitech GP - 1'37.036

19. Joshua Mason - PHM racing - 1'37.086

20. Ritomo Miyata - Carlin - 1'37.133

21. Oliver Goethe - Trident - 1'37.477

22. Christian Mansell - Trident - 1'37.602

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/12/2023