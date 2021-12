Test Abu Dhabi, Day 3: Doohan chiude al comando

DOOHAN DAVANTI Cala definitivamente il sipario sulla stagione 2021 di Formula 2 con l'ultima giornata di test invernali andata in scena quest'oggi sul circuito di Abu Dhabi. A comandare l'ultima tornata di prove è stato Jack Doohan. L'australiano che ha disputato quest'anno la Formula 3, contendendo il titolo a Dennis Hauger, dopo il promettente esordio in gara nelle manche di Jeddah e Abu Dhabi ha annunciato di essersi acacsato al team UNI-Virtuosi per il 2022. Con la compagine inglese oggi il figlio d'arte ha chiuso con il miglior riscontro cronometrico siglato nella sessione del mattino. Con temperature più fresche rispetto ai giorni scorsi e nessuna bandiera rossa molti hanno potuto spingere cercando la prestazione.

DRUGOVICH LEADER DEL POMERIGGIO E' tornato davanti nel pomeriggio il brasiliano Felipe Drugovich, velocissimo ieri, che però ha svettato oggi in una sessione in cui tutti hanno girato su tempi alti provando i long run. Terzo a fine turno è Ralph Boschung, costretto ad uno stop tecnico assieme a Frederik Vesti che ha accorciato la giornata di lavoro dei due. Bene il duo Carlin composto da Liam Lawson e Logan Sargeant. Sempre tra i primi Theo Pourchaire mentre Jehan Daruvala è stato l'unico - assieme al turco Cem Bolukbasi - a migliorarsi nel turno pomeridiano. Per il pilota di Van Amersfoort una presa di contatto difficoltosa con la categoria superiore.

Test Abu Dhabi, Day 3 (riepilogativa di giornata)

Pos. Pilota Team Tempo 1 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1'36.110 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1'36.149 3 Ralph Boschung Campos Racing 1'36.203 4 Liam Lawson Carlin 1'36.242 5 Logan Sargeant Carlin 1'36.270 6 Theo Pourchaire ART GP 1'36.415 7 Jehan Daruvala Prema Racing 1'36.457 8 Roy Nissany DAMS 1'36.492 9 Marcus Armstrong Hitech GP 1'36.550 10 Dennis Hauger Prema Racing 1'36.572 11 Calan Williams Trident 1'36.613 12 Frederik Vesti ART GP 1'36.641 13 Juri Vips Hitech GP 1'36.674 14 Ayumu Iwasa DAMS 1'36.695 15 Clement Novalak MP Motorsport 1'36.716 16 Marino Sato UNI-Virtuosi 1'36.780 17 Amaury Cordeel Van Amersfoort 1'36.784 18 Juan Manuel Correa Charouz Racing 1'36.845 19 Olli Caldwell Campos Racing 1'37.014 20 Guilherme Samaia Charouz Racing 1'37.388 21 Teppei Natori Trident 1'37.644 22 Cem Bolukbasi Van Amersfoort 1'37.818

Pubblicato da Marco Borgo, 18/12/2021