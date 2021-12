Test Abu Dhabi, Day 2: Drugovich vola

DRUGOVICH VELOCISSIMO Continuano i test invernali della Formula 2 che ha girato per la seconda giornata sul circuito di Abu Dhabi. A segnare il miglior riscontro cronometrico nel secondo giorno di prove è stato Felipe Drugovich. Il brasiliano che ha fatto ritorno al team MP con cui corse già nel 2020 ha staccato tutti di oltre quattro decimi con un super tempo nella sessione del mattino. Alle sue spalle ha concluso Jack Doohan, ancora in ottima forma, primo dei piloti sopra al muro del minuto e trentasei secondi.

SARGEANT LEADER AL POMERIGGIO Nonostante diverse interruzioni con bandiere rosse per diversi stop lungo il percorso causati da noie tecniche, nel pomeriggio in cui tutti hanno provato i long run infilando parecchie decine di tornate il miglior tempo lo ha fissato Logan Sargeant. Lo statunitense diventato tester della Williams continua il suo apprendistato con la categoria cadetta. Quarto il leader della giornata di ieri, Jehan Daruvala. Bene anche Theo Pourchaire, quinto con il più alto numero di giri percorsi (62). Rimangono tra i primi anche Liam Lawson e Juri Vips mentre si accoda Marcus Armstrong. Nono Dennis Hauger che non sembra cercare tempi sensazionali. Decimo Jake Hughes che domani scenderà dalla vetture del new entry Van Amersfoort per lasciare spazio al turco Cem Bolukbasy.

Test Abu Dhabi, Day 2 (riepilogativa di giornata)

Pos. Pilota Team Tempo 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1'35.614 2 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1'36.079 3 Logan Sargeant Carlin 1'36.155 4 Jehan Daruvala Prema Racing 1'36.228 5 Theo Pourchaire ART GP 1'36.258 6 Liam Lawson Carlin 1'36.271 7 Juri Vips Hitech GP 1'36.329 8 Marcus Armstrong Hitech GP 1'36.380 9 Dennis Hauger Prema Racing 1'36.426 10 Jake Hughes Van Amersfoort 1'36.465 11 Ralph Boschung Campos Racing 1'36.551 12 Roy Nissany DAMS 1'36.612 13 Juan Manuel Correa Charouz Racing 1'36.687 14 Olli Caldwell Campos Racing 1'36.720 15 Guilherme Samaia Charouz Racing 1'36.864 16 Frederik Vesti ART GP 1'36.870 17 Clement Novalak MP Motorsport 1'36.877 18 Marino Sato UNI-Virtuosi 1'37.000 19 Ayumu Iwasa DAMS 1'37.094 20 Teppei Natori Trident 1'37.150 21 Amaury Cordeel Van Amersfoort 1'37.480 22 Calan Williams Trident 1'37.666

Pubblicato da Marco Borgo, 17/12/2021