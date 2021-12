Test Abu Dhabi, Day 1: Daruvala e Prema subito davanti

DRUGOVICH VELOCE AL MATTINO Ritorna subito in pista la Formula 2 per i test collettivi invernali che tra piloti già ufficializzati e altri che hanno girato nella giornata di oggi provando per nuove squadre ci offre uno spaccato di massima di quella che potrebbe essere la griglia di partenza del prossimo anno. A segnare il miglior tempo nella sessione del mattino è stato Felipe Drugovich. Il brasiliano è ritornato al team MP Motorsport con il quale gareggiò nel 2020.

DARUVALA LEADER DI GIORNATA Nel pomeriggio a svettare è stato invece Jehan Daruvala. L'indiano che è ritornato al team Prema con cui corse ai tempi del FIA Formula 3 ha segnato il miglior riscontro cronometrico di giornata di ben tre decimi più veloce rispetto al miglior tempo del mattino di Drugovich che è valso a quest'ultimo la seconda posizione. Terzo sia al mattino che al pomeriggio, inserendosi subito tra i favoriti dell'anno prossimo, Jack Doohan. Dopo il bel debutto dei due week end scorsi direttamente in gara, il figlio di Mick ha girato con il team UNI-Virtuosi che lo accoglierà in pianta stabile la prossima stagione.

BENE POURCHAIRE Quarta piazza per il vincitore di Montecarlo, Theo Pourchaire, che l'anno prossimo sarà atteso ad una importante conferma mentre alle sue spalle ha chiuso Liam Lawson già brillante protagonista quest'anno, anch'egli al debutto. Nei primi dieci anche Ralph Boschung e Juri Vips mentre l'esordiente Logan Sargeant sale in ottava posizione. Interessante il decimo tempo di Calan Williams, nuovo pilota al team Trident. In una giornata frammentata da diverse bandiere rosse hanno girato anche Juan Manuel Correa che ritrova la categoria che abbandonò dopo il grave incidente di Spa 2019. Con lui anche Dennis Hauger - come anticipato - pilota di Prema in attesa di ufficialità, e Frederik Vesti che gli ha finito davanti. Potrebbe essere della partita anche Ayumu Iwasa, giapponese spinto dalla Red Bull che quest'anno ha corso in Formula 3.

Test Abu Dhabi, Day 1 (riepilogativa di giornata)

Pos. Pilota Team Tempo 1 Jehan Daruvala Prema Racing 1'35.435 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1'35.577 3 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1'35.851 4 Theo Pourchaire ART GP 1'35.981 5 Liam Lawson Carlin 1'36.208 6 Ralph Boschung Campos Racing 1'36.340 7 Juri Vips Hitech GP 1'36.571 8 Logan Sargeant Carlin 1'36.599 9 Roy Nissany DAMS 1'36.643 10 Calan Williams Trident 1'36.705 11 Jake Hughes Van Amersfoort 1'36.708 12 Marino Sato UNI-Virtuosi 1'36.718 13 Marcus Armstrong Hitech GP 1'36.733 14 Juan Manuel Correa Charouz Racing 1'35.886 15 Frederik Vesti ART GP 1'36.912 16 Dennis Hauger Prema Racing 1'36.960 17 Ayumu Iwasa DAMS 1'37.018 18 Olli Caldwell Campos Racing 1'37.031 19 Clement Novalak MP Motorsport 1'37.069 20 Guilherme Samaia Charouz Racing 1'37.073 21 Teppei Natori Trident 1'37.387 22 Amaury Cordeel Van Amersfoort 1'38.887

Pubblicato da Marco Borgo, 16/12/2021