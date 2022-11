Terzo centro di Engel su Mercedes

ENGEL DOMINA MACAO E' finita nelle mani di Maro Engel la corsa principale della GT Cup, gara GT disputatasi come da tradizione sul circuito di Macao nel mese di novembre. A differenza degli anni passati (in cui non è stata annullata a causa del COVID) la gara non è stata organizzata da SRO e quindi valida come GT World Cup. L'interesse era già scemato negli ultimi tempi: troppo insidiosa una pista cittadina per un titolo così importante. Senza la titolazione FIA i piloti ufficiali presenti erano appena una manciata.

MARCIELLO OUT La pole position era a favore di Raffaele Marciello, il quale aveva comandato anche la gara di qualifica del sabato contrassegnata da un violento schianto alla prima curva tra quattro vetture. La domenica, invece, il pilota Mercedes dopo una bagarre intensa con Engel ha ceduto al secondo giro parcheggiando su una via di fuga. Il tedesco è dunque passato al comando tallonato da Edoardo Mortara su Audi. Completa il podio Alexandre Imperatori su Porsche. La corsa è stata neutralizzata per un paio di uscite contro le barriere.

Macao, Gara

1 Maro Engel Mercedes AMG Team Bamboo 8 giri 2 Edoardo Mortara Audi R8 Team Absolute 0.760 3 Alexandre Imperatori Porsche 911 GT3-R Team Toro 2.041 4 Ling Kang Lamborghini Huracan Team Phantom 4.364 5 Chen Wei Ferrari 488 Team Harmony 4.814 6 Adderly Fong Audi R8 Team Uno Racing 5.501 7 Chien Shang Mercedes AMG Team MP Racing 9.961 8 Ren Liu Lamborghini Huracan Team Parkview 17.823 9 Andy Zheng Mercedes AMG Team Tianshi 23.478 10 Rui Wu Audi R8 Team YC-Racing 23.959 11 Qi Cao Audi R8 Team Phantom 42.907 Ritirati Raffaele Marciello Mercedes AMG Team Toro 7 giri Ian Leong BMW M6 Team Veng 7 giri Cong Fu Cheng Audi R8 Team FAW NP

Pubblicato da Marco Borgo, 21/11/2022