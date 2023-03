'Streets of St. Petersburg' apre la stagione 2023

27 monoposto a tempo pieno per la serie americana, 17 le gare in programma

CAMPIONATO IN PIENA SALUTE E' tutt'altro che una serie in crisi l'Indycar. La massima categoria americana per monoposto che questo fine settimana darà avvio alla stagione 2023 con la prima gara sul cittadino di St. Petersburg vedrà al via 27 monoposto preparate da dieci squadre. Schieramento praticamente fatto anche per la 500 miglia di Indianapoils con già 32 vetture assicurate sulle 33 ammesse al via.

17 GARE Calendario che vede come da tradizione il via da St. Petersburg, circuito cittadino che sarà seguito dalle omologhe Long Beach, Detroit, Toronto e Nashville mentre le corse su circuiti permanenti si terranno nell'ordine a Barber, Indianapolis (due volte sul circuito stradale), Road America, Mid-Ohio, Portland e Laguna Seca. Quattro gli appuntamenti su ovale con Dallas in avvio di campionato seguito dalla celebre 500 miglia nel mese di maggio. Doppio round a metà estate sullo speedway dell'Iowa mentre Gateway si disputerà a fine agosto.

Calendario 2023

5 marzo: St Petersburg

2 aprile: Dallas

16 aprile: Long Beach

30 aprile: Barber

13 maggio: Indy GP

28 maggio: 500 miglia di Indianapolis

4 giugno: Detroit

18 giugno: Road America

2 luglio: Mid-Ohio

16 luglio: Toronto

23 luglio: Iowa x2

6 agosto: Nashville

12 agosto: Indy Road

27 agosto: Gateway

3 settembre: Portland

10 settembre: Laguna Seca

TUTTI CONTRO POWER Sarà battaglia serrata tra i top team di riferimento, Penske, Ganassi, McLaren e Andretti mentre nella seconda fascia Rahal, Carpenter, Juncos, Dale Coyne, Shank Racing e Foyt racing cercheranno di mettersi in evidenza. A difendere il titolo di campione uscente è Will Power della squadra di capitano Penske che con sé avrà Scott McLaughlin e Josef Newgarden. Controbatte Ganassi che è riuscito a tenersi l'ex campioncino Alex Palou al fianco del veterano Scott Dixon e di Marcus Ericsson, capace dell'exploit alla scorsa 500 miglia di Indianapolis. Andretti ha visto partire Alexander Rossi in direzione McLaren ad affiancare Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, e tenterà così di dire la sua con Colton Herta, Romain Grosjean, Devlin De Francesco e la new entry Kyle Kirkwood.

SECONDA FASCIA Dietro ai big, Foyt propone Santino Ferrucci e l'esordiente Benajamin Pedersen. Debuttante è anche Sting Ray Robb, scelto da Dale Coyne per condividere il box con il riconfermato David Malukas. Ed Carpenter ha rinnovato Conor Daly e Rinus Veekay mentre Shank cercherà di capitalizzare con le due vetture affidate ai big Helio Castroneves e Simon Pagenaud. Sale a due vetture lo Juncos Racing con la riconferma di Callum Ilott a fare da chioccia al giovane argentino Augustin Canapino. Bobby Rahal vede il figlio Graham condividere il box con Jack Harvey e Christian Lundgaard. Marco Andretti, Tony Kanaan, Stefan Wilson, Ed Carpenter e Katherine Legge si aggiungeranno per la sola 500 miglia di Indianapolis. Le gare saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky. Il via domenica alle ore 18.20 italiane.

Entry List 2023

AJ Foyt racing Santino Ferrucci Benjamin Pedersen Andretti autosport Colton Herta Kyle Kirkwood Romain Grosjean Devlin De Francesco Marco andretti** McLaren racing Pato O'Ward Felix rosenqvist Alexander Rossi Tony Kanaan** Ganassi Racing Marcus Ericsson Scott Dixon Alex Palou Marcus Armstrong/Takuma sato Dale Coyne Racing David Malukas Sting Ray Robb Dreyer & Reinbold Stefan Wilson** Carpenter racing Conor Daly Rinus Veekay Ed Carpenter** Juncos Racing Callum Ilott Agustin Canapino Shank racing Helio Castroneves Simon Pagenaud Rahal/Lettermann Graham Rahal Jack Harvey Christian Lundgaard Katherine Legge** Team Penske Josef Newgarden Scott McLaughlin Will Power

Pubblicato da Marco Borgo, 03/03/2023