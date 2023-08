Stop Pagenaud, Lundqvist riconfermato per l'Indy GP

ANCORA FERMO PAGENAUD Il violento schianto nelle prove libere del round di Mid-Ohio continua ad avere delle ripercussioni su Simon Pagenaud. Il pilota del Michael Shank Racing non ha avuto l'autorizzazione del responsabile medico a gareggiare nemmeno nel prossimo round di Indianapolis e per il francese si è trattato del sesto stop di fila. Dopo aver dovuto saltare la gara di Mid-Ohio, Pagenaud si è visto negare la possibilità di correre nelle successive corse di Toronto, Iowa (quest'ultima con gara doppia, ndr) e Nashville.

RICONFERMATO LUNDQVIST Dopo che a Toronto il team aveva proposto Tom Blomqvist sulla vettura rimasta libera, con poca fortuna, nel round di Nashville è entrato in gioco lo svedese Linus Lundqvist. Campione uscente dell'Indy Lights, Lundqvist non era riuscito a trovare un sedile a tempo pieno per questa stagione finché non è arrivata la chiamata di Michael Shank. Se a Nashville la sua corsa si è tuttavia conclusa contro le barriere a pochi giri dalla fine, il passo gara è stato convincente. Suo anche il giro più veloce in gara. Il team ha programmato un annuncio per venerdì e l'ipotesi più accreditata al momento è la riconferma di Lundqvist anche per le ultime tre gare restanti del campionato.

Pubblicato da Marco Borgo, 08/08/2023