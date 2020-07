SHWARTZMAN CAPOCLASSIFICA Visibilmente emozionato, dopo la prima vittoria alla terza presenza in Formula 2 con dedica al padre recentemente scomparso, Robert Shwartzman ha preso il comando della classifica generale della serie cadetta dopo la gara del sabato sul circuito di Spielberg. Nel secondo week end di gare in Austria, sotto la denominazione di Gran Premio della Stiria, il russo di casa Prema ha messo tutti dietro di sé nella gara lunga del sabato tormentata dalla pioggia. Pasticcio invece in gara 2 dove si è girato da solo vanificando un buon bottino di punti.

PARTENZA RITARDATA E' partita nel tardo pomeriggio la corsa che vedeva il pupillo Red Bull Yuki Tsunoda in pole. Il pilota del team Carlin ha visto vanificata la vittoria nella fase dei pit stop dove è emerso che avrebbe sbagliato la finestra di ingresso a causa di malfunzionamenti della radio. Tsunoda ha provato a ricucire, riportandosi davanti a Callum Ilott - capoclassifica uscente dopo il primo week end di gare - e Guan Yu Zhou, quest'ultimo desideroso di dimenticare in fretta le prime due gare del campionato. Ma Shwartzman che era nel frattempo passato al comando era ormai imprendibile. Giù dal podio Mick Schumacher, alle calcagna di Zhou. Nonostante la pioggia torrenziale a caratterizzare l'intero sabato del week end austriaco, l'unico ritiro registrato è stato quello di Artem Markelov, insabbatosi nel giro di schieramento in griglia.

FUORI I PROTAGONISTI IN GARA 2 E' stata una corsa priva di emozioni e molto lineare la seconda della Formula 2 dopo che i protagonisti hanno accusato noie tecniche. E' durata una curva la gara di Robert Shwartzman che si è girato da solo. Il russo, nonostante lo stop rimane al comando della classifica generale. Buona la partenza di Dan Ticktum dalla pole, ma dopo un paio di tornate l'esordiente Christian Lundgaard lo ha infilato senza esitazioni. Il danese del vivaio Renault ha condotto il resto della gara senza lasciar avvicinare l'inglese che anzi è parso andare di conserva e a tratti alle prese con qualche bloccaggio di troppo in frenata.

SFORTUNATO MICK SCHUMACHER Alle loro spalle Marcus Armstrong è stato superato da Mick Schumacher, ma poco dopo il tedesco ha infilato la corsia box a causa dell'estintore che è partito autonomamente inondandolo di schiuma. La rivelazione Yuki Tsunoda si è accodato ai ritirati per noie tecniche accusando guai alla frizione mentre Marino Sato ha abbandonato la monoposto ancor prima di arrivare in pit lane. Ci ha provato sul finale Callum Ilott a sopravanzare Guan Yu Zhou, ma il cinese è rimasto davanti senza salire però sul podio.

IN FORMULA 3 VITTORIE DI VESTI E POURCHAIRE Anche la Formula 3 ha ripetuto il week end in Austria con il secondo giro di doppie gare che ha visto vincitori Frederik Vesti e Theo Pourchaire. Il primo si è imposto nella gara del sabato condizionata dalla forte pioggia e dichiarata conclusa dopo soli undici giri con il danese che ha resistito al comando tra una safety car e l'altra. Nella corsa della domenica il colpo di scena è avvenuto a tre giri dalla fine, quando l'esperto Jake Hughes ed il giovane protetto della Red Bull Liam Lawson sono entrati in contatto spalancando la porta a Pourchaire che ha colto il primo successo davanti a Logan Sargeant e David Beckmann. Leader della classifica di generale fin dalla prima corsa stagionale è Oscar Piastri.

Stiria, Gara 1

1. Robert Shwartzman - Prema Powerteam - 36 giri

2. Yuki Tsunoda - Carlin - 1.512

3. Guan Yu Zhou - UNI- Virtuosi - 18.228

4. Mick Schumacher - Prema Powerteam - 18.367

5. Callum Ilott - Uni-Virtuosi - 20.766

6. Christian Lundgaard - ART GP - 22.271

7. Marcus Armstrong - ART GP - 24.710

8. Dan Ticktum - DAMS - 28.851

9. Jack Aitken - Campos Racing - 31.738

10. Sean Gelael - DAMS - 32.102

11. Luca Ghiotto - Hitech GP - 33.012

12. Jehan Daruvala - Carlin - 35.430

13. Felipe Drugovich - MP Motorsport - 38.963

14. Nikita Mazepin - MP Motorsport - 42.978

15. Roy Nissany - Trident - 53.122

16. Marino Sato - Trident - 54.292

17. Nobuharu Matsushita - MP Motorsport - 54.659

18. Pedro Piquet - Charous Racing - 1'02.481

19. Louis Deletraz - Charouz Racing - 1'11.498

20. Guilherme Samaia - Campos Racing - 1 giro

21. Giuliano Alesi - HWA Racelab - 1 giro

Non partito

Artem Markelov - HWA Racelab

Stiria, Gara 2

1. Christian Luundgaard - ART GP - 28 giri

2. Dan Ticktum - DAMS - 2.063

3. Marcus Armstrong - ART GP - 10.226

4. Guanyu Zhou - UNI-Virtuosi - 10.944

5. Callum Ilott - UNI-Virtuosi - 11.534

6. Jack Aitken - Campos racing- 20.458

7. Sean Gelael - DAMS - 22.955

8. Nikita Mazepin - Hitech GP - 23.632

9. Jehan Daruvala - Team Carlin - 24.180

10. Luca Ghiotto - Hitech GP - 27.770

11. Nobuharu Matsushita - MP Motorsport - 28.381

12. Louis Deletraz - Charouz racing - 29.247

13. Felipe Drugovich - MP Motorsport - 32.770

14. Pedro Piquet - Charouz racing - 34.113

15. Giuliano Alesi - HWA Racelab - 41.821

16. Artem Markelov - HWA Racelab - 49.240

17. Guilherme Samaia - Campos racing - 50.818

18. Roy Nissany - Trident racing - 1'11.311

Ritirati

14° giro - Mick Schumacher

10° giro - Yuki Tsunoda

2° giro - Marino Sato

1° giro - Robert Shwartzman