St. Louis, Gara: Newgarden perfetto firma la doppietta Penske

NEWGARDEN IMPRENDIBILE Ancora un successo di Josef Newgarden con l'Indycar series che ritorna dopo la pausa estiva sul circuito di St. Louis. Nella gara che si è corsa nella notte - tardo pomeriggio in America - sull'ovale di Gateway il team Penske è stato protagonista. Lo statunitense è risucito a girare a suo favore la corsa ed un pit stop perfetto nel finale gli ha permesso di ovviare ad un testacoda in cui, fortunatamente, non ha toccato le barriere ma è riuscito a ripartire velocemente.

SECONDO MCLAUGHLIN Seconda posizione per Scott McLaughlin che completa la doppietta Penske ma potrebbe non mancare qualche battibecco nel retrobox di capitan Penske. Sotto indagine l'ultima ripartenza in cui un indugio della vettura davanti ha tratto in inganno Alexander Rossi che ha tamponato Will Power. Terzo posto accalappiato con grinta da Linus Lundqvist che proprio nell'ultimo giro è balzato davanti a Colton Herta.

CHE OCCASIONE MALUKAS Stava girando tutto per il verso giusto per David Malukas, il pilota che dopo l'infortunio che lo ha portato ad uscire dal team McLaren ha ora trovato spazio da Michael Shank che gli ha dato una vettura per battagliare in prima fila. L'estone ha purtroppo dovuto arrendersi nel corpo a corpo con Will Power finendo contro le barriere. Coinvolto in un tamponamento a catena Conor daly alla prima uscita con Juncos quale rimpiazzo di Agustin Canapino. Problemi per Pato O'Ward, costretto ad alzare bandiera bianca già dopo una quarantina di giri. Ne beneficia Alex Palou, che concludendo quinto comanda la classifica generale. Vittoria 'innocua' dunque per Newgarden che viaggia in ottava posizione ad una manciata di gare dalla fine.

St. Louis, Gara

1. Josef Newgarden - Team Penske - 260 giri

2. Scott McLaughlin - Team Penske - 260

3. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 260

4. Colton Herta - Andretti Global - 260

5. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 260

6. Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - 259

7. Nolan Siegel - Schmidt/McLaren - 259

8. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 259

9. Sting-Ray Robb - AJ Foyt Racing - 259

10. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Raving - 259

11. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 258

12. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 258

13. Conor Daly - Juncos Racing - 258

14. Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan - 258

15. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 257

16. Romain Grosjean - Juncos Racing - 256

17. Ed Carpenter - Ed Carpenter Racing - 252

18. Will Power - Team Penske - 250

Ritirati

251° giro - Alexander Rossi - Schmidt/McLaren

250° giro - Jack Harvey - Dale Coyne Racing

222° giro - David Malukas - Meyer Shank Racing

207° giro - Kyle Kirkwood - Andretti Global

100° giro - Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan

90° giro - Marcus Ericsson - Andretti Global

84° giro - Kyffin Simpson - Ganassi

43° giro - Pato O’Ward - Schmidt/McLaren

8° giro - Katherine Legge - Dale Coyne Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 18/08/2024