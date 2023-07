Spielberg, gare: i primi centri di Crawford e Verschoor

CRAWFORD DA DEBUTTANTE La Formula 2 è ritornata in pista sul circuito di Spielberg assieme alla Formula 1 e le vittorie delle due manche sono andate a Jak Crawford e Richard Verschoor. Il primo, debuttante, ha colto il successo nella gara sprint del sabato, mentre il secondo ha infilato la prima vittoria di stagione - la terza - regalando al team van Amersfoort la prima affermazione nella serie B della Formula 1. La gara è stata una lotteria con la pista umida ed indovinare le gomme giuste è stato un azzardo. Il pilota Hitech ha vinto precedendo Victor Martins e Isack Hadjar, quest'ultimo promosso sul podio dopo la retrocessione di Clement Novalak, irregolare nelle verifiche post-gara. E' andata male ad Arthur Leclerc e Richard Verschoor.

VERSCHOOR NEL SEGNO DI VAN'T HOFF Alla domenica nella gara lunga è andata in scena una gara di quelle da raccontare: l'olandese del Van Amersfoort ha recuperato dall'undicesima posizione in griglia e ha colto un successo emozionante all'indomani della scomparsa dell'amico Dilano Van't Hoff, perito ieri in un incidente in Formula Regional a Spa. Prima vittoria dunque da quando è in Formula 2 per Van Amersfoort, di un niente davanti ad Ayumu Iwasa e Frederik Vesti che rimane al comando della classifica generale. La gara si è decisa nel finale quando la safety car è entrata in pista due volte, la prima per una ruota persa da Leclerc, la seconda per il fuoripista di Kush Maini. Ci aveva provato Vesti con la strategia che prevedeva un cambio verso la fine, ma Verschoor e Iwasa ne hanno fatto un sol boccone. Gare di rimonta per Oliver Bearman, due volte nei primi dieci.

Spielberg, Gara 1 (top ten)

1. Jak Crawford - Hitech GP - 27 giri

2. Victor Martins - ART GP - 2.286

3. Isack Hadjar - Hitech GP - 4.366

4. Juan Manuel Correa - Van Amersfoort - 9.524

5. Roman Stanek - Trident - 10.175

6. Dennis Hauger - MP Motorsport - 10.628

7. Jack Doohan - Virtuosi - 11.401

8. Oliver Bearman - Prema Racing - 12.458

9. Frederik Vesti - Prema Racing - 12.923

10. Roy Nissany - PHM/Charouz - 13.538

Spielberg, Gara 2 (top ten)

1. Richard Verschoor - Van Amersfoort - 40 giri

2. Ayumu Iwasa - DAMS - 0.415

3. Frederik Vesti - Prema Racing - 1.921

4. Jack Doohan - Virtuosi - 2.222

5. Oliver Bearman - Prema Racing - 2.860

6. Enzo Fittipaldi - Carlin - 3.147

7. Theo Pourchaire - ART GP - 6.714

8. Jak Crawford - Hitech GP - 7.348

9. Victor Martins - ART GP - 7.971

10. Jehan Daruvala - MP Motorsport - 9.343

Pubblicato da Marco Borgo, 02/07/2023