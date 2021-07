HAUGER DA 12° A 1° Torna in pista la Formula 3 e lo fa nel secondo week end consecutivo di gara della Formula 1 sul circuito di Spielberg. In Austria ad imporsi è stato il capoclassifica Dennis Hauger, autore della pole position ieri, ma che gli sarebbe valsa la partenza davanti a tutti domenica mattina. Il pilota del vivaio Red Bull, sulla pista di proprietà del marchio austriaco, ha recuperato dalla dodicesima posizione a causa dell'inversione dei primi dodici a designare lo starting grid della prima manche.

CONTATTO NANNINI Peccato per Matteo Nannini che invece in prima fila ci partiva per davvero. Nella bagarre con Clement Novalak per la prima posizione i due sono entrati in contatto, spalancando la porta ai rivali. L'italiano ha visto il traguardo in ottava posizione. Ne ha beneficiato invece Logan Sargeant che è riuscito a salire sul podio concludendo terzo.

CALDWELL SECONDO A completare la doppietta Prema ci ha pensato Olli Caldwell. L'inglese ha chiuso a meno di mezzo secondo dal battistrada. Giù dal podio invece Victor Martins che paga un uscita sulla sabbia. Contatto anche tra Calan Williams e David Schumacher. Nella top ten anche Jak Crawford, Caio Collet e Jack Doohan. Problemi al DRS hanno invece fermato Arthur Leclerc, ancora a secco di risultati.

Spielberg, Gara 1 (top ten)