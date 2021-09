COLAPINTO PROTAGONISTA L'argentino Franco Colapinto finora non aveva brillato troppo nella Formula Regional European by Alpine. Anzi, la serie cadetta sembrava essere un ripiego per il pilota che è emerso già questo inverno con G-Drive nell'Asian Le Mans Series e per partecipare alla concomitante tappa di Barcellona dell'European Le Mans Series aveva disertato la prova di Imola lo scorso maggio lasciando ferma la monoposto nel box del team MP. A Montecarlo, poi, l'abbandono del week end di gara a seguito di una penalizzazione discutibile sembrava aver messo la parola fine alla sua partecipazione nella formula minore. A Spielberg, invece il ribaltone: Colapinto si è imposto in entrambi i round dopo aver fatto sue anche entrambe le pole position.

SAUCY AMMINISTRA Solo quinto nella prima manche il capoclassifica Gregoire Saucy, finora dominatore del campionato. In gara 1 lo svizzero ha terminato in quinta posizione dietro a Hadrien David e Paul Aron che sono saliti sul podio, e ad Alex Quinn. In gara 2 il pilota ART ha chiuso alle spalle di Colapinto mentre terzo è salito Gabriel Bortoleto dopo che un contatto a tre ha visto coinvolti Michael Belov, Hadrien David e Zane Maloney davanti a lui. Settimo Pietro Delli Guanti nel round conclusivo mentre Gabriele Minì è andato incontro ad un fine settimana avaro di punti avendo visto il traguardo per due volte ai margini della top ten.

Spielberg, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Franco Colapinto MP Motorsport 20 giri 2 Hadrien David R-ace GP 0.288 3 Paul Aron Prema Racing 0.760 4 Alex Quinn Arden 1.013 5 Gregoire Saucy ART GP 1.375 6 Michael Belov G4 Racing 1.586 7 Gabriel Bortoleto FA Racing 2.093 8 William Alatalo Arden 3.187 9 Zane Maloney R-ace GP 3.339 10 Isack Hadjar R-ace GP 3.730

Spielberg, Gara 2 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Franco Colapinto MP Motorsport 21 giri 2 Gregoire Saucy ART GP 1.057 3 Gabriel Bortoleto FA Racing 4.016 4 Zane Maloney R-ace GP 7.048 5 Isack Hadjar R-ace GP 7.831 6 Dino Beganovic Prema Racing 9.133 7 Pietro Delli Guanti Monolite Racing 11.072 8 William Alatalo Arden 12.028 9 Alex Quinn Arden 12.308 10 David Vidales Prema Racing 12.931