PRIMO TRIONFO G4 RACING La Formula Regional European by Alpine è ritornata in pista questo week end sul circuito di Spa. Nella sesta delle dieci tappe in calendario si è vissuta la splendida prima vittoria del nuovo team G4 Racing. La squadra che ha rilevato lo slot lasciato libero durante l'inverno dall'italiana Bhaitech ha accolto Michael Belov dopo un paio di appuntamenti ed i risultati sono presto arrivati: pole position e vittoria, quest'ultima nonostante la pista bagnata.

LEADER SUL BAGNATO Il russo ha comandato con la pista bagnata rifilando ben nove secondi in dieci giri al primo degli inseguitori, Hadrien David. Terzo Zane Maloney sulla seconda monoposto del team R-ace GP dopo l'errore che ha aperto la porta per il secondo posto al compagno di box. Giù dal podio il primo dei piloti Prema, Dino Beganovic. Nella top ten Gabriele Minì che ha finito davanti al capolcassifica Gregoire Saucy, ottavo dopo un buon recupero dalle retrovie.

RISCATTO DI SAUCY Dopo quanto fatto vedere nei precedenti round, un week end a corto di risultati di rilievo poteva non impensierire lo svizzero a capo della classifica generale. Tuttavia, Saucy ha replicato imponendosi alla domenica. Ripresosi la prima posizione, scippatagli al via da Minì, Saucy ha condotto indisturbato al comando mentre l'italiano era costretto a soccombere suo malgrado a Maloney e David che lo estromettevano dal podio. Quinto il vincitore del sabato, Belov, davanti a Franco Colapinto, coinvolto in una toccata in gara 1 e poi penalizzato. Saucy prende dunque il largo in campionato uscendo dal week end belga con 189 punti mentre David e Maloney navigano rispettivamente a quota 129 e 124 punti.

Spa, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Michael Belov G4 Racing 10 giri 2 Hadrien David R-ace GP 9.069 3 Zane Maloney R-ace GP 11.863 4 Dino Beganovic Prema Racing 15.717 5 Patrick Pasma ART GP 17.428 6 Gabriele Minì ART GP 18.015 7 Isack Hadjar R-ace GP 20.182 8 Gregoire Saucy ART GP 20.831 9 William Alatalo Arden 25.341 10 Alex Quinn Arden 27.214

Spa, Gara 2 (top ten)