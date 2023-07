Spa, Gare: primo centro di Fittipaldi, poi Doohan

FITTIPALDI E DOOHAN Sono Enzo Fittipaldi e Jack Doohan i vincitori delle due gare di Spa della Formula 2. Il giovane di casa Carlin, entrato quest'anno nelle file del Red Bull Junior Team, ha colto il primo successo amministrando per gran parte della gara sprint. Dopo che Jehan Daruvala ha dovuto ritirarsi per il distaccamento del poggiatesta, Richard Verschoor ha condotto tutta la gara al comando ma ha ceduto al brasiliano proprio a due giri dalla fine. Da terzo a primo in scioltezza dunque mentre l'olandese ha vissuto una gara da dimenticare.

ESCLUSO VERSCHOOR Il pilota del team Van Amersfoort ha perso anche il secondo posto non avendo superato le verifiche tecniche post gara. Al secondo posto è dunque passato Theo Pourchaire mentre Dennis Hauger si ritrova tra le mani il trofeo del terzo posto. I due del vivaio Alpine, Victor Martins e Jack Doohan hanno chiuso subito dietro mentre il capoclassifica ha terminato in sesta posizione vedendo la sua leadership scricchiolare. Decimo Arthur Leclerc.

DISASTRO PREMA La prima fila tutta veneta non ha portato il risultato sperato al team vicentino: Vesti è uscito di pista nel giro di formazione non prendendo di fatto parte alla gara mentre Oliver Bearman ha finito in settima posizione. Il protagonista della gara lunga della domenica è stato Doohan che partendo con le gomme dure ha bruciato metà schieramento dopo il pit stop. Ritrovatosi alle spalle di Pourchaire lo ha infilato facilmente andando a vincere la seconda corsa quest'anno. Il monegasco, invece, terminando nuovamente secondo strappa a Vesti la testa del campionato. Terzo Fittipaldi che incassa punti pesanti.

Spa, Gara 1 (top ten)

1. Enzo Fittipaldi – Carlin – 17 giri

2. Theo Pourchaire – ART GP – 5.125

3. Dennis Hauger – MP Motorsport – 5.903

4. Victor Martins – ART GP – 6.710

5. Jack Doohan – Virtuosi – 12.784

6. Frederik Vesti – Prema Racing – 15.333

7. Ralph Boschung – Campos Racing – 15.521

8. Ayumu Iwasa – DAMS – 16.250

9. Zane Maloney – Carlin – 18.454

10. Arthur Leclerc – DAMS – 22.825

Spa, Gara 2 (top ten)

1. Jack Doohan – Virtuosi – 25 giri

2. Theo Pourchaire – ART GP – 1.952

3. Enzo Fittipaldi – Carlin – 9.119

4. Zane Maloney – Carlin – 10.131

5. Victor Martins – ART GP – 10.528

6. Richard Verschoor – Van Amersfoort – 10.578

7. Oliver Bearman – Prema Racing – 12.701

8. Kush Maini – Campos Racing – 13.872

9. Roman Stanek – Trident – 16.526

10. Ralph Boschung – Campos Racing – 17.637

Pubblicato da Marco Borgo, 30/07/2023