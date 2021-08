OTTIMO DOOHAN Week end quasi perfetto per Jack Doohan, che dopo aver vinto gara 2 di ieri oggi si è imposto anche nella manche conclusiva della Formula 3 sul circuito di Spa. Scenario immutato rispetto a ieri quello visto oggi sulle Ardenne, con la pioggia che bagnava copiosamente il circuito belga. La partenza è stata data infatti dopo tre giri do formazione dietro safety car.

MARTINS SI ARRENDE A ridosso del poleman, saldamente al comando, Victor Martins ha provato l'attacco al giro nr. 5, ma uscendo in esterna oltre la riga bianca è stato invitato a ricedere la posizione. Da quel momento il francese non è stato più in grado di rifarsi sotto al battistrada, complici un paio di sbavature sulla pista bagnata. Unica gioia per Martins, secondo, il giro veloce che scippa due punti a Doohan che tanto comodo gli avrebbero fatto.

HAUGER LONTANO Nel complesso team Prema poco incisivo nel fine settimana che ha visto brillare l'altra scuderia italiana: la Trident. Dennis Hauger ha fatto il suo recuperando dalla quattordicesima posizione fino all'ottava, ma il capoclassifica esce ridimensionato da Spa dove il suo grande vantaggio in classifica è stato ridotto a sole 25 lunghezze proprio da Doohan che ha fatto il pieno. Sul podio anche Alexander Smolyar davanti a Caio Collet, Clement Novalak e Frederik Vesti. In difficoltà Logan Sargeant che ha perso alcune posizioni così come Lorenzo Colombo, uscito dalla top ten. Costretto ad una visita ai box Matteo Nannini per sostituire una gomma forata in un contatto al via.

Spa, Gara 3 (top ten)