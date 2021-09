SUCCESSO CON POLEMICA E' Jack Doohan a chiudere da vincitore la stagione 2021 di Formula 3. Con il titolo assegnato in gara 1 disputata venerdì, e la seconda annullata ieri per la pioggia, la gara conclusiva oggi decideva il titolo a squadre. Perfetta la prestazione della Trident, che dopo aver visto la Prema laureare campione Dennis Hauger, oggi partiva con due piloti davanti a tutti. I bisticci tra i due in pista hanno però rischiato di compromettere il risultato. L'autore della pole position, Doohan, non ha accettato di lasciare strada al suo compagno. Clement Novalak, infatti, voleva vincere anche lui una manche e ha provato più volte l'attacco sul compagno che - pur correttamente - ha sempre ripreso la posizione. Momento di tensione quando i due sono finiti lunghi alla prima staccata e dal box hanno intimato di non gareggiare tra loro. Doohan a fine gara ha cercato di scusarsi. Comprensibile dal canto suo la delusione per la perdita del titolo, ma il team stava inseguendo il titolo a squadre.

NOVALAK TERZO Dopo l'ultimo attacco, il francese ha perso il contatto da Doohan e ha ceduto al sorpasso di Frederik Vesti che lo seguiva. Atteggiamento più maturo del transalpino che ha badato a finire la corsa a podio anziché compromettere il risultato. Testacoda per Dennis Hauger che stava risalendo posizioni tentando di impedire la vittoria del titolo alla Trident. Il norvegese è stato toccato da Oliver Rasmussen nella bagarre ed è finito in fondo. Quarto quindi Logan Sargeant davanti a Jak Crawford e Johnathan Hoggard. Settimo Arthur Leclerc dopo un buon recupero. Il monegasco ha finito davanti a Victor Martins. Problemi per Caio Collet che nelle toccate del primo giro ha rotto il musetto.

Pubblicato da Marco Borgo, 26/09/2021