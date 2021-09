In una gara disputata per la prima volta al venerdì Hauger chiude i giochi con un secondo posto

HAUGER CAMPIONE La Formula 3 sbarca a Sochi, in Russia, per l'ultimo week end stagionale e subito Dennis Hauger mette le mani sul titolo. Il norvegese è arrivato in quella che doveva essere la tappa conclusiva in Texas, ma poi spostata nell'ex villaggio olimpico russo con un cospicuo margine su Jack Doohan. Bastavano davvero una manciata di punti al pilota Prema per chiudere i giochi, ma l'alfiere del Red Bull Junior Team non si è fatto sfuggire l'occasione per ben figurare dopo una stagione da leader finendo alle spalle del vincitore della prima corsa, Logan Sargeant.

SUCCESSO DI SARGEANT Lo statunitense ha vinto la prima gara del week end che vede di nuovo assieme Formula 3 e Formula 2 - e per questo anticipata all'ultimo minuto al venerdì - dopo aver prontamente superato Victor Martins nelle prime battute. Il francese seguito dall'Alpine F1 è scivolato anche alle spalle di Hauger. Quest'ultimo da quarto in griglia è risalito fino alle spalle del battistrada. Si accontenta della quarta piazza Clement Novalak che ha finito davanti a Caio Collet. Bene Lorenzo Colombo, sesto dopo diverse gare da dimenticare. Più staccato Arthur Leclerc che ha preceduto il favorito della vigilia della stagione 2021: Frederik Vesti. Il danese ha chiuso tallonato da Juan Manuel Correa. Solo quindicesimo Jack Doohan che ha visto naufragare subito le pochissime speranze di ribaltare a proprio favore la lotta per il titolo.

Sochi, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Logan Sargeant Charouz Racing 20 giri 2 Dennis Hauger Prema Racing 0.649 3 Victor Martins MP Motorsport 3.466 4 Clement Novalak Trident 4.597 5 Caio Collet MP Motorsport 5.424 6 Lorenzo Colombo Campos Racing 11.632 7 Arthur Leclerc Prema Racing 14.514 8 Frederik Vesti ART GP 17.589 9 Juan Manuel Correa ART GP 18.138 10 Ayumu Iwasa Hitech GP 22.891

Pubblicato da Marco Borgo, 24/09/2021