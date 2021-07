ZHOU RICUCE Guan Yu Zhou è tornato: dopo aver perso la testa della classifica a seguito di diverse gare negative, nella gara lunga di Silverstone il cinese ha invertito la tendenza e recuperato punti. Al via il cinese condivideva la prima fila con il nuovo capoclassifica, Oscar Piastri, autore della pole position. Zhou si è liberato abilmente del pilota Prema e ha poi dettato legge fino alla fine.

PIASTRI TERZO La gara con pit stop obbligatorio ha sorriso a Zhou mentre ha penalizzato Piastri. L'australiano ha finito in terza posizione, dopo che Dan Ticktum è riuscito di strategia a passargli davanti sul finale. Giù dal podio Richard Verschoor, vincitore della seconda gara di ieri e che ha provato ad insidiare il rivale per salire sul podio anche oggi.

QUINTO SHWARTZMAN Scivola di nuovo dietro a Zhou Robert Shwartzman che conclude in quinta posizione e vede il cinese ritornare davanti in classifica. Quest'ultimo è stato tallonato da Felipe Drugovich e Juri Vips. A seguire Theo Pourchaire che completa un week end tutto sommato positivo dopo l'infortunio patito a Baku. Fuori dai primi dieci Liam Lawson e Marcus Armstrong. Brivido per Christian Lundgaard che al cambio gomme si è visto sfilare una ruota. Oltre al tempo perso in pit lane si è ritrovato a scontare dieci secondi di penalità.

Silverstone, Gara 3 (top ten)