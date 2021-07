PRIMA VITTORIA VERSCHOOR Nella seconda corsa sprint del sabato di Silverstone si è assistito al primo successo di Richard Verschoor in Formula 2. L'olandese del team MP Motorsport ha mantenuto al via la pole position ereditata dopo l'inversione dei primi dieci arrivati in gara 1 di questa mattina. Poco più di un secondo di ritardo per Marcus Armstrong, anch'egli catapultato avanti dopo il nono posto di questa mattina. Chiude il podio Dan Ticktum, pilota locale che si è accodato ai due battistrada.

PIASTRI INCREMENTA Presa la leadership del campionato questa mattina grazie allo stop di Guan Yu Zhou, Oscar Piastri ha allungato questo pomeriggio chiudendo in quarta posizione con in tasca nuovamente i due punti addizionali del giro veloce. Gara difficile invece per il cinese che, partito dal fondo, ha finito fuori dai primi dieci e quindi senza marcare punti.

VIPS SALE SECONDO A superare Zhou ci ha pensato anche Juri Vips, sesto in gara 2 dietro al buon Liam Lawson. Con il cinese che scivola in quarta posizione anche Robert Shwartzman trova posto tra i pimissimi della classifica generale. Per il russo, però, una battuta di stop in gara 2 quando è finito in testacoda scivolando nelle retrovie. Contatto di gara invece tra Alessio Deledda e Ralph Boschung. Dieci secondi di penalità per il recidivo Jehan Daruvala che ha spedito sulla ghiaia Bent Viscaal.

Silverstone, Gara 2 (top ten)