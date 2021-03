ACTION EXPRESS BATTE WAYNE TAYLOR Si è conclusa a favore del team Action Express la qualifica della 12 ore di Sebring, secondo appuntamento dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship e grande classica dell'endurance nord-americano che si correrà domani. Sul tracciato della Florida la zampata finale è stata messa a segno da Pipo Derani, che ha portato per l'ultima volta la Dallara Cadillac davanti all'Acura del team Taylor pochi istanti prima che proprio il compagno di box sulla seconda vettura si schiantasse contro le barriere nell'ultima curva. L'interruzione ha portato alla fine anticipata della sessione quando mancavano pochi istanti alla bandiera a scacchi, congelando le posizioni. A scattare davanti a tutti sarà quindi il trio composto da Derani, Mike Conway e Felipe Nasr con al loro fianco Ricky Taylor, Filipe Albuquerque ed Alexander Rossi. In seconda fila il team Ganassi che ha rifilato quasi mezzo secondo all'unica Mazda. In LMP2 acuto del team Win Autosport mentre le vetture LMP3 hanno faticato a stare sui tempi delle GT più veloci.

IN GT PRIMA FILA CORVETTE Il marchio americano ha monopolizzato la prima fila della classe GT Le Mans con le due C8R schierate dal team Pratt&Miller che hanno siglato i migliori tempi della classe per vetture ufficiali. Antonio Garcia ha preceduto Tommy Milner. Alle loro spalle scatteranno le due BMW del team Rahal/Lettermann/Lanigan. Molto vicina la Porsche 911 schierata dal team Weathertech, ultima vettura della classe top.

BATTAGLIA LEXUS-LAMBORGHINI Nella più nutrita classe per vetture GT3 ha fatto il suo esordio il nuovo format di qualifica diviso in due sessioni con somma dei punteggi. Nella prima sessione a segnare il tempo più veloce era stata la prima Lamborghini Huracan del team Grasser con alla guida Tim Zimmermann. Nella seconda sessone è invece emersa la Lexus del team Vasser-Sullivan ad opera dell'ufficiale Jack Hawksworth. Quasi quattro decimi il ritardo dalla vetta per la Porsche 911 del team Pfaff che gode del supporto di Laurens Vanthoor nell'equipaggio. Nonostante il Coronavirus la 12 ore di Sebring non sta incontrando particolari difficoltà, anche se salta all'occhio l'assenza di almeno una Ferrari in pista e di qualche pilota italiano, solitamente presenti tra le due classi GT. La gara scatterà domani alle ore 15.10 italiane. Diretta sul sito ufficiale www.imsa.com.

12h Sebring, Qualifica