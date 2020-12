FERRARI AL VIA IN GT DAYTONA E' stata annunciata la formazione per la Ferrari 488 che vedremo al via della classe GT3 a partire dalla 24 ore di Daytona di fine gennaio. La vettura è la 488 schierata dal team Scuderia Corsa di Giacomo Mattioli.

BRISCOE DA WTR A SCUDERIA CORSA Tra i nomi nuovi che saliranno sulla vettura nr. 63 troviamo Ryan Briscoe, pilota che ha appena concluso la sua collaborazione al team Wayne Taylor dove con la Cadillac DPi ha vinto la corsa della Florida nella classe assoluta ad inizio anno.

EQUIPAGGIO TUTTO NUOVO Esce anche Alessandro Balzan, da anni pilota di Maranello al servizio di Mattioli e con il quale ha messo le mani sul titolo di classe dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship. Accanto a Briscoe saliranno in vettura il pilota di Indycar Ed Jones, Brett Curtis e Marco Gomes.

RISI SOLO A DAYTONA Questa la formazione per Daytona di Scuderia Corsa che non ha fatto sapere con quale formazione intenderà, eventualmente, disputare le successive gare del campionato. Stesso discorso per il team Risi Competizioni che ha comunicato di predisporre una vettura da schierare come al solito nella classe GT Le Mans per un equipaggio di soli 'Pro': Alessandro Pierguidi, James Calado e Davide Rigon. Questi, tutti impegnati nel WEC dove sono attesi a partire dall'avvio stagionale di Sebring il 19 marzo, saranno affiancati dall'ex Bentley Jules Gounon.