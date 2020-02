Autore:

Marco Borgo

DEBUTTO AD INDIANAPOLIS Vi sarà una guest-star il prossimo maggio al via dell'Indy GP, la gara Indycar sul circuito nella conformazione usata anche dalla MotoGP, che precede la 500 miglia di Indianapolis. Il team di Roger Penske ha confermato di schierare al via Scott McLaughlin, pilota abitualmente al via del Virgin Australia Supercars. Per il neo-zelandese si tratterà del debutto nella serie a ruote scoperte nord-americana.

CAMPIONE SUPERCARS Conosciutissimo in Australia, McLaughlin è il bi-campione in carica della Supercars, combattutissima serie turismo locale. McLaughlin milita tra le file del team DJR Penske affiancato da Fabian Coulthard sulla seconda Ford Mustang. Il 27enne ha messo assieme 35 vittorie e 44 pole position nelle ultime tre stagioni dove ha difeso i colori del team di Roger Penske. La squadra dell'ex pilota americano ha vinto il titolo riservato alle squadre nel 2017 e nel 2019 mentre McLaughlin, come detto, ha fatto suo il titolo nel 2018 e nel 2019.

LE PAROLE DI PENSKE: ''Scott ha dimostrato il suo enorme talento nelle ultime tre stagioni in Supercars - ha dichiarato l'americano - sono certo che lo farà anche a volante della Dallara di Indycar. Sarà interessante vedere la sua crescita al volante di una delle monoposto più performanti al mondo nella sua prima gara ad Indianapolis. Sappiamo quanto lavori sodo per migliorarsi giro dopo giro e difendere al meglio i colori del team Penske''.

TEST A SEBRING E AUSTIN McLaughlin ha già avuto modo di provare la Dallara del team Penske nei test privati sostenuti il mese scorso sul circuito di Sebring (foto copertina) che hanno preceduto l'annuncio ufficiale. Scott ritornerà sulla vettura di Roger Penske lunedì in occasione dei test di Austin dove guiderà la quarta vettura della squadra al fianco dei piloti titolari per tutta la stagione Josef Newgarden, Will Power e Simon Pagenaud. Poi tornerà in Australia per dare l'assalto al terzo titolo in Supercars.