LEGGENDA DI INDIANAPOLIS E' scomparso all'età di 87 anni una delle grandi stelle della 500 miglia di Indianapolis, capostipite di una delle più famose e vincenti dinastie delle corse automobilistiche a stelle e strisce: Bobby Unser. Con 19 partenze nella grande classica dell'Indiana e tre trionfi, Bobby Unser è di diritto tra le icone dello corse americane.

SECONDO DEGLI UNSER Bobby Unser era il secondo dei tre fratelli Unser, tutti piloti di Indycar. Suo fratello maggiore Jerry, di due anni più vecchio, è purtroppo scomparso proprio sul celebre ovale nel 1959, dopo due tentativi di qualifica non andati a buon fine ed una prima partecipazione l'anno precedente dove uscì miracolosamente illeso da un violento incidente. Suo fratello minore Al senior vanta quattro successi ad Indianapolis. Il figlio di quest'ultimo, Al Unser jr, si è imposto invece due volte (1992 e 1994).

TRE SUCCESSI IN TRE DECADI Peculiarità di Bobby sono le tre vittorie a Indianapolis messe a segno ciascuna in un decennio diverso: il primo successo lo maturò nel 1968, il secondo nel 1975 mentre il terzo ed ultimo nel 1981. Quest'ultimo gli valse il record di più anziano vincitore della 500 miglia, battuto poi da suo fratello Al senior nel 1987. Questi è tuttora il driver più vecchio ad aver tagliato per primo il traguardo sull'ovale dell'Indiana. Oltre a questo vanta altre 35 vittorie in Indycar. Fuori dagli ovali ha raccolto tredici successi di classe alla Pikes Peak.