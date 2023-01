Sato da Ganassi per gli ovali. Coyne con il debuttante Robb

SATO PART-TIME DA GANASSI Anche nella stagione 2023 Takuma Sato sarà al via dell'Indycar Series. L'inossidabile pilota giapponese, ex Formula 1 ma da molti anni in America, alla soglia dei 46 anni continuerà a gareggiare nella serie d'oltreoceano ma con un programma ridotto. Dopo un 2022 in seno al team di Dale Coyne, il pilota Honda ha trovato posto da Chip Ganassi che gli ha offerto la guida della monoposto nr. 11 solamente per le gare su circuiti ovali. Sato, infatti, si alternerà con il debuttante Marcus Armstrong, ex pilota di Formula 2 che quest'anno muoverà in primi passi con una Dallara di Indycar sui tracciati permanenti e sugli stradali. Dopo tredici stagioni negli States, per Sato il miglior piazzamento rimane il settimo posto in campionato maturato con il team Rahal nel 2020 anche se dal 2010 ad oggi ha infilato sei vittorie compreso il successo alla 500 miglia di Indianapolis nel 2017 con l'Andretti Autosport.

COYNE SCEGLIE ''STING RAY'' Proprio il sedile lasciato libero da Sato (che sembra così iniziare un periodo di allontanamento dalla serie tipico dei piloti a fine carriera, ndr) sarà occupato dal giovane debuttante Sting Ray Robb. Il 21enne statunitense è il vice-campione uscente dell'Indy Lights mentre nel 2020 si era imposto nella categoria inferiore Indy Pro 2000. Il giovane proveniente dal vivaio di Andretti si accasa al team di Dale Coyne dove sulla seconda vettura è stato riconfermato David Malukas, pilota che aveva fatto il suo esordio lo scorso anno centrando un arrivo a podio sull'ovale di Gateway. Con la definizione dello schieramento per la stagione 2023 dell'Indycar Series sono dunque 24 i piloti che saranno presenti in tutte le gare più quelli che saranno presenti in alternanza o solo ad alcuni eventi.

Pubblicato da Marco Borgo, 19/01/2023