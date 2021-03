PRIMA FILA ALPINE Si apre la stagione 2021 della Formula 2 in Bahrain con la prima pole position che finisce nelle mani di Guan Yu Zhou. Il cinese del vivaio giovani piloti dell'Alpine F1 ha siglato il primo miglior tempo approfittando della pista in quel momento deserta a metà sessione. Poi Christian Lundgaard ha provato a scippargli il miglior riscontro cronometrico, ma sul finale Zhou ha replicato al compagno in seno alla filiera giovani del team di F1 scippandogli la pole position per soli tre millesimi. Il duo che corre rispettivamente con UNI-Virtuosi e ART GP si schiererà in prima fila, ma non nella gara 1 di domani. Ricordiamo che con il nuovo format di tre gare a week end l'esito della prova ufficiale dteermina la griglia di partenza di gara 3, la gara lunga della domenica.

AL PALO BECKMANN E LAWSON Saranno dunque David Beckmann e Liam Lawson, rispettivamente decimo e nono, a partire davanti a tutti nella prima delle due gare sprint di domani. I due hanno chiuso i primi dieci. Meglio di loro hanno fatto Felipe Drugovich e Dan Ticktum (seconda fila domenica, quarta domani), Juri Vips e Richard Verschoor (terza fila domenica e domani) così come Jehan Daruvala e Oscar Piastri (quarta fila domenica, seconda domani). Qualifica a due facce in casa Prema con Robert Shwartzman, forse il più favorito tra i favoriti alla corsa per il titolo, che ha patito un inconveniente tecnico con le vettura che si è fermata a pochi metri dall'ingresso in pit lane. Quando tutte le vetture sono tornate in pista dopo la breve sospensione per rimuovere la monoposto del russo tutti si sono migliorati. In difficoltà anche l'altro alfiere del Ferrari Driver Academy, Marcus Armstrong. Bene l'esordiente Bent Viscaal che, si dice, sarà presente solo per questo week end. In fondo i due italiani, entrambi esordienti.

Sakhir, Qualifica