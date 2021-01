DAMS AL COMPLETO La squadra francese fondata dal compianto Jean-Paul Driot ha completato la sua formazione per la stagione 2021 di Formula 2 annunciando quale secondo pilota l'israeliano Roy Nissany. Già tester Williams, il pilota di Tel Aviv si appresta a prendere parte alla sua terza stagione nella massima serie monoposto al di sotto della Formula 1 dopo le passate esperienze con Campos e Trident. Pochi i risultati degni di nota per il figlio dell'ex tester Minardi, Chanoch Nissany, che lo scorso anno ha concluso la stagione in diciannovesima posizione mentre con Campos aveva finito ventiduesimo.

SALTO DI QUALITA' E' inevitabilmente chiamato ad un cambio di passo il 24enne che passando al team che ha permesso a Dan Ticktum di affermarsi due volte l'anno passato (una vittoria fu poi invalidata per irregolarità tecnica). Nissany sarà dunque atteso nella lotta al vertice per confermare i risultati anche grazie all'esperienza pregressa. Non sarà facile visto il parco partenti che si sta delineando per la stagione 2021.

DAMS JUNIOR TEAM F1 Anche in DAMS avranno almeno un esponente del programma giovani piloti di un team di Formula 1. Al pari di Prema (Ferrari con Shwartzman e Renault con Piastri), Carlin (Williams con Ticktum), Hitech GP (Red Bull con Lawson e Vips) e ART GP (Mercedes con Vesti e Sauber con Pourchaire), anche la squadra transalpina avrà due piloti osservati speciali dal grande circus. Ad affiancare Nissany, infatti, vi sarà Marcus Armstrong, pilota del Ferrari Driver Academy alla sua seconda stagione nel campionato.

Formazione provvisoria Formula 2 2021

Prema: Robert Shwartzman - Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich - ???

Carlin: Jehan Daruvala - Dan Ticktum

Hitech GP: Liam Lawson - Juri Vips

ART GP: Frederik Vesti - Theo Pourchaire

MP Motorsport: Lirim Zendeli - ???

Charouz Racing: ??? - ???

DAMS: Marcus Armstrong - Roy Nissany

Campos Racing: Ralph Boschung - ???

HWA Racelab: Matteo Nannini - Alessio Deledda

Trident: ??? - ???