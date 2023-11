Romain Grosjean passa allo Juncos Racing

GROSJEAN RESTA La possibilità era nell'aria da giorni: il passaggio di Romain Grosjean al team Juncos Hollinger racing si è concretizzato con la scelta di Callum Ilott di abbandonare il team dopo due stagioni. L'inglese non ha avuto vita facile nella squadra del messicano soprattutto nelle ultime gare quando il clima con il compagno di box Augustin Canapino si era fatto teso. Ai contatti in pista erano seguiti attacchi dei supporters sudamericani che hanno convinto l'ex del vivaio Ferrari a cambiare aria in concomitanza con la ristrutturazione del management. Juncos ha firmato un accordo con l'Arrow McLaren per fare da 'junior team' degli inglesi.

INDYCAR E IMSA Lo svizzero resta così in Indycar dopo due stagioni con Andretti, la seconda delle quali caratterizzata da tanto nervovismo e litigi con i propri tecnici dopo un'avvio più che promettente. L'ex pilota del team Haas in Formula 1 si dividerà tra Indycar ed endurance essendo stato scelto da tempo quale pilota ufficiale Lamborghini per le gare in nord-America. Grosjean sarà parte del progetto Hypercar guidando negli Stati Uniti e tornerà a calarsi nell'abitacolo di una Dallara di Indycar affiancando Canapino, riconfermato per la seconda stagione.

Pubblicato da Marco Borgo, 02/11/2023