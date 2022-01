Roar Before: Taylor e Albuquerque primi nella gara di qualifica

BATTAGLIA CORPO A CORPO Si sono accesi lo scorso fine settimana i riflettori sulla 24 ore di Daytona, gara che si disputerà il prossimo fine settimana e che darà avvio alla stagione 2022 dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship. Sull'ovale della Florida si è tuttavia già disputata una prima gara nella serata di ieri, precisamente quella di qualifica come prevede il nuovo format che dallo scorso anno ha spostato i test collettivi, i tradizionali ''Roar Before The Rolex 24'', al week end antecedente la corsa con l'introduzione di una gara di qualifica di 100 minuti (come le gare sprint di centro stagione, ndr). Ad impossessarsi della pole position per la gara di sabato sono stati Ricky Taylor e Filipe Albuquerque, due dei quattro alfieri del team Wayne Taylor Racing che hanno portato davanti a tutti l'Acura ufficiale. I due hanno vinto con quasi otto secondi di distacco sulla Cadillac del JDC-Miller di Tristan Vautier e Richard Westbrook, ma questi recriminano per un contatto con la vettura leader che è costato loro un testacoda. Terzi Kamui Kobayashi e Jimmie Johnson con la prima vettura dell'Action Express. Solo quinta la vettura omologa di Chip Ganassi che ha scontato un drive through per velocità eccessiva in pit lane al pari della seconda auto. In LMP2 centro di Ben Keating e Mikkel Jensen, portacolori del team Pr1/Mathiasen che ha fatto doppietta con la seconda vettura. In LMP3 facile trionfo dell'Andretti Autosport con le poche vetture in pista coinvolte in incidenti e guai tecnici.

lamborghini tr3

BORTOLOTTI INCISIVO L'aria di Daytona galvanizza Mirko Bortolotti che da questi parte ha già trovato la via della vittoria: con la Lamborghini del nuovo team ufficiale TR3 Racing, l'italiano ha sopravanzato la vettura al comando della classe GTD-Pro per assicurarsi la partenza al palo. Al suo fianco Andrea Caldarelli Seconda piazza per un soffio alla Porsche del team Weathertech - supportato da Proton - mentre i campioni in carica del team Pfaff hanno chiuso in terza posizione dopo aver comandato in fase di avvio. In classe GT Daytona - la classe GT3 minore per piloti non ufficiali - Lucas Auer e Russell Ward hanno dominato finendo alle spalle del podio assoluto della classe superiore. I due con la Mercedes del team Winward hanno avuto la meglio sulla McLaren del team Crucial e sulla Porsche del team Wright, più staccata. Gara in difesa per l'italiana Cetilar Racing che dà avvio alla sua esperienza a stelle e strisce chiudendo in dodicesima posizione. Le attività riprenderanno nel week end con la gara vera e propria che scatterà sabato alle 13.40 americane: le 19.40 italiane.

mercedes team winward

Roar Before the Rolex24, Qualifying Race

Pos. Classe Equipaggio Auto/Team Gap 1 DPi Taylor/Albuquerque Oreca/Acura Team Wayne Taylor 61 giri 2 DPi Vautier/Westbrook Dallara/Cadillac Team JDC-Miller 7.900 3 DPi Kobayashi/Johnson Dallara/Cadillac Team Action Express 9.569 4 DPi Jarvis/Blomqvist Oreca/Acura Team Shank 15.643 5 DPi Van der Zande/Bourdais Dallara/Cadillac Team Ganassi 22.680 8 LMP2 Keating/Jensen Oreca/Gibson Team Pr1/Mathiasen 1 giro 9 LMP2 Thomas/Bomarito Oreca/Gibson Team Pr1/Mathiasen 1 giro 10 LMP2 Heriau/Rast Oreca/Gibson Team G-drive 1 giro 11 LMP2 Andersen/Scherer Oreca/Gibson Team High Class 1 giro 12 LMP2 Lux/DeFrancesco Orea/Gibson Team DragonSpeed 1 giro 17 LMP3 Andretti/Burdon Ligier/Nissan Team Andretti 4 giri 18 LMP3 Kranz/Ori Duqueine/Nissan Team Muehlner 5 giri 19 LMP3 Fidani/Wittmer Duqueine/Nissan Team AWA 5 giri 20 GTD-Pro Caldarelli/Bortolotti Lamborghini Huracan Team TR3 5 giri 21 GTD-Pro Andlauer/Picariello Porsche 911 GT3-R Team Weathertech 5 giri 22 GTD-Pro Jaminet/Nasr Porsche 911 GT3-R Team Pfaff 5 giri 23 GTD Ward/Auer Mercedes AMG Team Winward 5 giri 24 GTD Miller/Holton McLaren 720S Team Crucial 5 giri 25 GTD-Pro Engel/Gounon Mercedes AMG Team Weathertech 5 giri 26 GTD-Pro Muller/Cindric Mercedes AMG Team Proton 5 giri 29 GTD Hardwick/Heylen Porsche 911 GT3-R Team Wright 6 giri 30 GTD Montecalvo/Bell Lexus RCF Team Vasser/Sullivan 6 giri 31 GTD Habul/Marciello Mercedes AMG Team SunEnergy1 6 giri 36 LMP3 Kvamme/Doquin Duqueine/Nissan Team Forty7 6 giri 51 LMP3 Barbosa/Wilsey Ligier/Nissan Team Sean Creech 7 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 24/01/2022