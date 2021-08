DUE SU DUE Seconda affermazione consecutiva per il duo Felipe Nasr-Pipo Derani che a bordo della Dallara motorizzata Cadillac del team Action Express si imposta nuovamente, dopo Watkins Glen, a Road America. L'equipaggio che aveva comandato la prima parte di gara si è poi ritrovato alle spalle dell'Acura di Dane Cameron e Olivier Pla. Questi avevano compiuto un sorpasso ai box anticipando il rifornimento, ma sul finale ha avuto ragione l'equipaggio che inseguiva, con i leader costretti ad un rabbocco a tre minuti dalla bandiera a scacchi finendo indietro. Sul podio sono quindi saliti Oliver Jarvis e Harry Tincknell sulla Mazda e Renger Van der Zande con Kevin MAgnussen sulla Dallara del team Ganassi. Quarti i capoclassifica del team Taylor. In classe LMP2 il successo è andato a Ryan Dalziel e Dwight Merriman nonostante un testacoda nelle prime battute. I due si sono imposti sulle uniche vetture rivali presenti dei teamTower, Pr1/Mathiasen e Win Autosport.

PORSCHE BATTE LE CORVETTE Nell'esigua classe GT Le Mans, ormai composta da sole tre vetture, è stata la Porsche semi-ufficiale di Cooper MacNeil e Matt Campbell ad imporsi sulle due Corvette C8, la seconda attardata anche da un drive-through. In classe GT3 il team Pfaff ci ha messo poco per mettersi nella posizione di dettare il ritmo. Laurens Vanthoor e Zach Robichon hanno vinto con la 911 che ha beneficiato anche di un drive through comminato ai rivali sulla Lexus del team Vasser/Sullivan. Secondo posto per la BMW M6 del Turner Motorsport che riporta Bill Auberlen e Robby Foley in testa clla classifica di classe.

Road America, Gara (top five di classe)