Road America, Gara: palou supera Herta e torna al successo

PALOU 3° CENTRO Dopo il successo nello scorso round sullo stradale di Detroit, il secondo in questa stagione dopo l'Indy GP, Alex Palou si è prontamente ripetuto e ieri in serata ha colto la vittoria anche sulla storica pista di Road America. Nel vecchio Elkhart Lake, il pilotino di Ganassi ha combattuto contro Colton Herta. Il rivale di Andretti aveva segnato la pole position al sabato e comandato le prime fasi di gara, ma dopo il pit stop finale è stato infilato da Palou prima di finire in quinta posizione.

NEWGARDEN 2° Ne aveva di più lo spagnolo che ha tagliato il traguardo in solitaria con ben quattro secondi di vantaggio sul vincitore di Indianapolis, Josef Newgarden. Terzo Pato O'Ward che quest'anno sembra non riuscire a salire sul primo gradino del podio nonostante ci vada sempre molto vicino. Il messicano con la sua McLaren è riuscito a precedere Scott Dixon di un paio di decimi. Tra i due, dopo il contatto che ha messo fuori l'americano nella prima prova di St. Petersburg, il rapporto si è molto raffreddato.

POWER CI PROVA Dixon, dal canto suo, è stato protagonista di un incidente nelle libere che ha mandato su tutte le furie Will Power. L'australiano ha travolto il pilota di Ganassi che non si era accorto del suo arrivo dopo essersi fatto da parte per agevolare il sorpasso di altri piloti. L'alfiere di Roger Penske era emerso nel finale, ma uno stop ritardato non ha pagato in una gara molto lineare e priva di particolari neutralizzazioni, ed è finito tredicesimo. Bel recupero di Kyle Kirkwood, in testacoda nel primo giro, mentre fuori pista sono finiti anche Felix Rosenqvist, Romain Grosjean e Jack Harvey. Dopo otto round, alla vigilia del giro di boa di Mid-Ohio, è Palou a comandare la classifica con 74 punti di vantaggio.

Road America, Gara

1. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 55 giri

2. Josef Newgarden - Team Penske - 4.561

3. Pato O'Ward - Schmidt/McLaren - 6.755

4. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 6.972

5. Colton Herta - Andretti Autosport - 10.933

6. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 11.521

7. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 15.884

8. Scott McLaughlin - Team Penske - 16.282

9. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 17.548

10. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 19.637

11. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 21.473

12. Rinus Veekay - Ed Carpenter Racing - 22.105

13. Will Power - Team Penske - 25.669

14. Simon Pagenaud - Michael Shank Racing - 31.429

15. Helio Castroneves - Michael Shank Racing - 33.623

16. Santjno Ferrucci - AJ Foyt Racing - 34.300

17. Ryan Hunter-Reay - Ed Carpenter Racing - 42.466

18. Callum Ilott - Juncos Racing - 42.954

19. Agustin Canapino - Juncos Racing - 44.801

20. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 49.090

21. Benjamin Pedersen - AJ Foyt Racing - 51.976

22. Sting-Ray Robb - Dale Coyne Racing - 1'09.665

23. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 1'23.641

24. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 1 giro

25. Romain Grosjean - Andretti Autosport - 1 giro

26. Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

Ritirato

25° giro - David Malukas - Dale Coyne Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 19/06/2023