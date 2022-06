Road America, gara: Newgarden perfetto

Pole e vittoria per lo statunitense in una gara vivace solo nei giri finali

NEWGARDEN SEMPRE LEADER L'ottava tappa stagionale dell'Indycar series è andata in scena sul circuito old-style di Road America. In Wisconsin Josef Newgarden l'ha fatta da padrone, dominando la corsa alla domenica. La gara in Wisconsin non ha offerto troppa azione con bagarre e sorpassi concentrati nei primi ed ultimi dieci giri in pista.

ROSSI CI PROVA Ci ha provato Alexander Rossi, ma specie nel finale dove il rivale si è dovuto difendere alla ripartenza da due neutralizzazioni il gap subito aperto da Newgarden è stato incolmabile. Rossi, che partiva dalla pole, è così dovuto soccombere allattacco di Marcus Ericsson, salito secondo a due giri dal termine. Nelle ultime curve si è accesa la lotta con i compagni di box al team Andretti Romain Grosjean e Colton Herta, classificatisi alle sue spalle.

PALOU FUORI Le poche emozioni si sono concentrate in avvio e sul finale di gara mentre nella parte centrale tutti sono stati impegnati a marcarsi stretto senza dare vita a bagarre particolarmente intense. Dopo poche curve Jimmie Johnson è finito in testacoda ma è potuto ripartire. Un giro dopo il campione in carica Alex Palou è finito in ghiaia a seguito di un contatto. Contro le barriere Will Power per una tamponata di Devlin DeFrancesco, prontamente penalizzato. A pochi giri dal termine la vettura di Pato O'Ward si è ammutolita a bordo pista causando la penultima caution. Alla ripartenza Helio Castroneves con gomme fredde si è girato da solo.

Road America, Gara

1 Josef Newgarden Team Penske 55 giri 2 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 3.371 3 Alexander Rossi Andretti Autosport 5.635 4 Romain Grosjean Andretti Autosport 5.849 5 Colton Herta Andretti Autosport 8.766 6 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 9.284 7 Scott McLaughlin Team Penske 9.306 8 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan 9.373 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 9.710 10 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan 10.043 11 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 10.603 12 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing 11.744 13 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan 13.466 14 Conor Daly Ed Carpenter Racing 14.761 15 Takuma Sato Dale Coyne Racing 15.085 16 David Malukas Dale Coyne Racing 16.140 17 Rinus Veekay Ed Carpenter Racing 16.651 18 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 16.803 19 Will Power Team Penske 17.209 20 Kyle Kirkwood A.J. Foyt Enterprises 18.684 21 Simona de Silvestro Paretta Autosport 20.255 22 Helio Castroneves Meyer Shank Racing 21.469 23 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises 23.310 24 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 1 giro 25 Tatiana Calderon A.J. Foyt Enterprises 1 giro 26 Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 9 giri 27 Alex Palou Chip Ganassi Racing 19 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 12/06/2022