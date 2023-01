Rivivi la 24 ore di Daytona

ENDURANCE AL VIA La grande classica della Florida ha dato il via alla stagione dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship inaugurando l'era delle GTP con l'aumento in pista delle vetture LMDh, antipasto di quello che vedremo nel mondiale endurance da qui in avanti. La gara - con 61 vetture in pista - è stata combattuta ed emozionante in tutte le classi, sia prototipi che GT, ed a spuntarla per il secondo anno consecutivo è stata la squadra di Michael Shank che ha avuto ragione su Cadillac, Porsche e BMW.

Rivedi gli Highlights della 24 ore di Daytona:

Pubblicato da Marco Borgo, 31/01/2023