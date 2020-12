NUOVA SERIE E' quasi un nuovo campionato ma di fatto, come detto, è la fusione di due serie già esistenti. La Formula Regional Europa, giunta alla sua seconda stagione, accoglie la storica Eurocup di Formula Renault 2.0. I due campionati confluiscono nella nuova 'Formula Regional European by Alpine'. Il nuovo campionato unico si collocherà nuovamente tra la Formula 4 e la Formula 3. Le vetture saranno le stesse usate finora. Unico cambiamento il motore: i telai Tatuus dei team proveniente dalla Regional monteranno i nuovi motori Alpine in luogo degli Alfa Romeo finora utilizzati nella serie organizzata da ACI Sport.

CALENDARIO A DIECI TAPPE Il calendario su cui si svilupperà il campionato si svilupperà su dieci tappe, tutte su piste europee da Formula 1. E' prevista inoltre una doppia trasferta con il grande circus, precisamente nei round di Monaco e di Barcellona. Tre le tappe italiane sulle piste di Imola, Mugello e Monza. Ben sei le giornate di test invernali prima dell'avvio della stagione con ulteriori sei giornate addizionali prima di altrettanti week end di gara.

FORMAT DEL WEEK END Ogni fine settimana di gara si articolerà su tre giorni con i piloti che avranno a disposizione diverso tempo per scatenarsi in pista: al venerdì sono previste due sessioni di prove libere da 50' ciascuna. Al sabato avrà luogo la prima qualifica e la prima gara mentre alla domenica si avrà una nuova qualifica valevole per gara 2.

TREDICI SQUADRE Sono ben tredici, su sedici che avevano fatto richiesta, le squadre selezionate. Sono state accettate in blocco tutte otto le squadre dell'Eurocup Renault e le cinque della Regional. Pare che se lo schieramento di partenza dovesse arrivare alle 36 vetture (3 per squadra) verrà accantonata l'ultima squadra. Diversamente, i team rimarranno tredici.

Calendario 2021

25 aprile: Spa Francorshamps

9 maggio: Barcelona

23 maggio: Monaco

30 Maggio: Paul Ricard

20 Giugno: Zandvoort

25 Luglio: Imola

8 Agosto: Nürburgring

12 Settembre: Red Bull Ring

10 ottobre: Mugello

31 ottobre: Monza

Team Selezionati

- ARDEN MOTORSPORT

- ART GP

- BHAI-TECH RACING

- DR FORMULA

- FA RACING

- JD MOTORSPORT

- KIC MOTORSPORT

- MONOLITE-AS MOTORSPORT

- MP MOTORSPORT

- M2 COMPETITION

- PREMA POWERTEAM

- R-ACE GP

- VAN AMERSFOORT RACING