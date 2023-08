Presentata a Monza la monoposto F2 del triennio 2024-26

PRESENTAZIONE A MONZA Come è ormai tradizione, la nuova monoposto di Formula 2 è stata svelata nel circuito di Monza durante il week end di Formula 1. Anche in questa occasione non è stata fatta eccezione, e oggi a mezzogiorno è stata mostrata al pubblico la nuova vettura che scenderà in pista a partire dal 2024. L'attuale monoposto è stata impiegata dal 2018, è stata utilizzata per sei stagioni e lascerà spazio ora al nuovo modello contraddistinto da linee vicinissime a quelle delle vetture di Formula 1.

PARTNERSHIP DALLARA Continua la storica collaborazione con Dallara che ha avuto il compito di progettare e costruire il nuovo telaio. Proprio a Varano lo scorso luglio Tatiana Calderon ha compiuto il primo shakedown della nuova vettura spinta dal V6 3.4L Mecachrome capace di erogare 620 cavalli. La vettura, manco a dirlo, è tutta in fibra di carbonio e materiali compositi e monta l'Halo in Titanio ed il DRS come da disposizioni FIA. Trasmissione Hewland a sei rapporti senza accensione interna e cambio elletroattuato con paddle al volante. Completano il pacchetto italiano l'elettronica Magneti Marelli, i cerchi OZ e le gomme Pirelli.

Pubblicato da Marco Borgo, 31/08/2023