Prema promuove Bearman in Formula 2

BEARMAN RIMANE CON PREMA E' notizia di oggi l'ufficializzazione del primo pilota per la stagione 2023 di Formula 2 del team Prema. La squadra vicentina ha deciso di promuovere, come era facilmente intuibile, il pilota con cui ha primeggiato in Formula 3 quest'anno. L'inglese ha regalato alla compagine italiana il titolo a squadre grazie anche all'apporto dei suoi compagni Arthur Leclerc e Jak Crawford ma nella battaglia per il titolo piloti ne è uscito sconfitto nell'ultimo round stagionale a Monza dove Victor Martins ha fatto suo il titolo.

PILOTA FDA Il pilota che avrà solamente 17 anni quando prenderà parte al primo round della nuova stagione fa parte del vivaio giovani piloti della Ferrari. Campione della Formula 4 italiana e tedesca nel 2021, quest'anno si è cimentato con la serie internazionale al seguito della Formula 1 dove ha raccolto una vittoria e altri sette piazzamenti a podio. La Prema dal canto suo potrebbe avere una line-up rinnovata per intero l'anno prossimo con il secondo sedile che da molti viene indicato come destinato ad Arthur Leclerc, fratello minore di Charles. I test collettivi invernali che si disputeranno ad Abu Dhabi all'indomani dell'ultima tappa stagionale che avrà luogo questo fine settimana potranno dare una conferma in merito.

Pubblicato da Marco Borgo, 14/11/2022