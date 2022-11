Prema già al completo con O'Sullivan

SETTE PILOTI A quattro mesi e mezzo dal via della stagione 2023 di Formula 3 sono già sette i piloti confermati ufficialmente al via del campionato cadetto al seguito della Formula 1. Delle dieci squadre iscritte, ciascuna partecipante con tre vetture, solo la Prema ha bruciato tutti completando la sua formazione con l'annuncio odierno di Zak O'Sullivan. Il pilota inglese arriva da diverse stagioni con l'inglese Carlin. Quest'anno O'Sullivan ha disputato la prima annata in Formula 3 entrando parallelamente nel vivaio giovani piloti della Williams di Formula 1. Nel 2023 dunque la seconda stagione dopo i promettenti test invernali con la squadra italiana. Zak sarà indubbiamente il riferimento essendo i suoi compagni di box Paul Aron e Dino Beganovic entrambi esordienti provenienti dalla Formual Regional. Un vivaio quantomai assortito per la compagine vicentina che avrà rispettivamente un pilota Mercedes, uno Ferrari ed uno della Williams.

CONFERMATI BOYA E SAUCY Nei giorni scorsi erano stati riconfermati per una seconda stagione con le rispettive squadre sia Mari Boya che Gregoire Saucy. Il primo, spagnolo, continuerà con MP Motorsport mentre il secondo, svizzero, con ART GP. Obiettivo di entrambi sarà il titolo, con Saucy che deve rinverdire i fasti del 2021 proprio con ART quando ha dominato la Formula Regional. Quest'ultimo infatti esce da una prima stagione in Formula 3 con poche gioie e tanti piazzamenti lontano dai primi.

Formazione piloti provvisoria Formula 3 2023

Prema: Paul Aron - Dino Beganovic - Zak O'Sullivan

Trident: Gabriel Bortoleto

ART GP: Gregoire Saucy

MP Motorsport: Mari Boya

Hitech GP: Gabriele Minì

Pubblicato da Marco Borgo, 16/11/2022