Prema: è Callum Ilott il primo pilota

ILOTT E PREMA E' stato ufficializzato il nome del primo pilota scelto dalla Prema per la sua nuova avventura in Indycar. A partire dal 2025 la scuderia vicentina correrà con due vetture anche nella serie d'oltreoceano ed una di queste sarà affidata a Callum Ilott. Il 25enne inglese, ex Ferrari Driver Academy, non è nuovo nel team con il quale ha militato ai tempi del FIA Formula 3 European Championship oltre al Master di Macao. Ilott, dopo aver ricoperto il ruolo di tester e riserva per Ferrari, Haas e Alfa Romeo ha spostato i suoi obiettivi in America. L'inglese ha disputato 38 gare con Juncos Racing ed una con McLaren quale sostituto di David Malukas mentre nel 2024 sta correndo nel WEC da pilota Porsche nel team Jota.

IPOTESI SHWARTZMAN Il nome di Callum Ilott non stupisce nell'annuncio della formazione del team Prema. Egli era stato più volte accostato al nuovo impegno del team italiano proprio per i trascorsi precedentemente citati. Rimane da capire se Ilott sarà il pilota di esperienza che il team cercava per affiancare un debuttante. Per quest'ultimo i nomi che si rincorrono sono quelli di Logan Sargeant, uscito dalla Formula 1, e di Robert Shwartzman. Il russo è anch'egli parte del vivaio Ferrari e ora sta gareggiando nel WEC con AF Corse sulla terza 499P dimostrando ottime prestazioni. Un nome che potrebbe uscire a sorpresa, sovvertendo quindi i precedenti ragionamenti, è quello di Alexander Rossi. Lo statunitense, vincitore al debutto della 500 miglia di Indianapolis, dopo gli anni in Andretti e McLaren sta ora cercando un sedile per il 2025.

Pubblicato da Marco Borgo, 17/09/2024