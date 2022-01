Prema diventa team Red Bull e conferma Hauger e Daruvala

PREMA CON HAUGER E DARUVALA Nella giornata odierna sono arrivate ben cinque conferme di piloti che saranno al via della stagione 2022 di Formula 2. La Red Bull, che nelle annate passate non aveva mai fatto mistero di non gradire gli alti budget richiesti dalla categoria cadetta, ha oggi comunicato ufficialmente che quest'anno saranno ben cinque gli esponenti del suo vivaio a militare nella serie B della Formula 1. In casa Prema hanno trovato facile conferma le candidature di Dennis Hauger e Jehan Daruvala. Entrambi già nei ranghi del team vicentino in passato hanno provato nei test invernali di Abu Dhabi. Hauger è il campione uscente della Formula 3 ed è rimasto nel team veneto per il salto di qualità. L'indiano invece proviene da due stagioni al team Carlin dove ha brillato ma senza troppi clamori.

liam lawson

RESTANO VIPS E LAWSON Confermati per una seconda stagione Juri Vips e Liam Lawson (foto sopra). Il primo aveva ben figurato nel 2020 quando ripiegò a stagione in corso nella categoria cadetta dopo aver visto abortito il suo programma nella SuperFormula giapponese a causa della dirompente epidemia di Covid. Il secondo ha debuttato quest'anno con ottime prestazioni. Per entrambi sono molti i punti persi a causa di qualche errore e parecchi inconvenienti tecnici. Vips rimane all'Hitech GP dove avevamo sempre indicato come più probabile la permanenza di Lawson che invece è stato dirottato in Carlin dove avrà al suo fianco Logan Sargeant, neo pilota junior della Williams.

ayumu iwasa

SORPRESA IWASA Un po' a sorpresa la promozione in Formula 2 di Ayumu Iwasa (sopra) che solamente nel 2020 aveva vinto la Formula 4 francese dopo un paio di stagioni lontano dalle corse. Il giapponese spinto dalla Honda correrà per DAMS dove troverà Roy Nissany, anche lui affiliato Williams. Esce invece dal team francese Marcus Armstrong che difficilmente sarà nuovamente al via della Formula 2 dopo due stagioni al di sotto delle aspettative. Il neo zelandese ha comunicato nei giorni scorsi l'uscita dal Ferrari Driver Academy.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger - Jehan Daruvala

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - Liam Lawson

Hitech GP - Juri Vips - ???

ART GP - Theo Pourchaire - ???

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - ???

DAMS - Roy Nissany - Ayumu Iwasa

Trident: Calan Williams - ???

Charouz Racing: Cem Bolukbasi - ???

Van Amersfoort: ??? - ???

Pubblicato da Marco Borgo, 14/01/2022