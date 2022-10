Prema a caccia del titolo a Portimao

TAPPA FINALE Si chiude questo fine settimana sul circuito di Portimao la stagione 2022 dell'European Le Mans Series. La serie europea, parallelamente al WEC, si sta rilanciando con sei tappe in calendario quest'anno che hanno visto sempre un numero di iscritti molto elevato. Solo nel round conclusivo in Algarve saranno al via 41 vetture divise nelle tre classi. Scoppia di salute la classe di riferimento, la LMP2, con sedici Oreca in griglia di partenza. Sedici invece i prototipi della classe LMP3 mentre dodici sono le vetture GTE al via nella classe GT.

PREMA A DUE PUNTI Dovrebbe trattarsi di una semplice formalità la conquista del titolo da parte della Prema. La squadra italiana, alla prima stagione nell'endurance in classe LMP2, dopo tre successi in cinque gare fin qui disputate si presenta in Portogallo con 24 punti di vantaggio. Nel round conclusivo se ne assegnano 26 e quindi ecco che per Louis Deletraz (fresco di firma con Wayne Taylor per il 2023 nell'IMSA, ndr) e Ferdinand Habsburg - accompagnati in questi due round conclusivi da Juan Manuel Correa - la parola d'ordine è: arrivare al traguardo raggranellando il minimo di punti indispensabili anche in caso di vittoria dei rivali del Panis Racing. Nico Jamin, Julien Canal e Job Van Uitert dovranno necessariamente vincere sperando nel ritiro della squadra italiana per ribaltare le sorti del campionato. La vittoria è proprio il risultato che manca all'equipaggio francese dell'ex F1 dopo tre arrivi a podio e due quarti posti.

prema lmp2

PRO-AM CORSA A SEI Niente da fare per United Autosport, vincitrice dell'ultimo round di Spa, e per il Cool Racing. Anche l'IDEC Sport, a segno a Monza, è già tagliata fuori dai giochi. Sempre in LMP2, ma in classe Pro-Am, sarà corsa a tre per titolo anche se i favoriti, complice l'analogo enorme vantaggio, sono Charlie Eastwood e Salih Yoluc (affiancati da Jack Aitken) al via con la vettura del Racing Team Turkey. Ventidue le lunghezze di ritardo di AF Corse con i suoi Francois Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera. Un solo punto più indietro il team Nielsen con Matt Bell, Ben Hanley e Rodrigo Sales. Nonostante le tre vittorie anche in classe LMP3 per il team InterEuropol, la battaglia è apertissima. Favoriti saranno sicuramente Charles Crews, Guilherme Oliveria e Nico Pino che comandano la classifica mentre Cool Racing e DKR daranno il massimo per ribaltare i pronostici. In GTE lotta a tre fra la Porsche 911 del Proton Racing (Gimmi Bruni, Lorenzo Ferrari e Christian Ried), davanti di nove lunghezze sulla Ferrari 488 di Kessel (Mikkel Jensen e Frederik Schandorff). Ci proverà, ma paga ben 21 punti di ritardo, la 488 dei campioni uscenti dell'Iron Lynx guidata da Matteo Cressoni, Davide Rigon e Claudio Schiavoni.

La corsa conclusiva dell'European Le Mans Series 2022 scatterà domenica alle ore 13.00. Diretta sul canale YouTube ufficiale del campionato.

Pubblicato da Marco Borgo, 14/10/2022