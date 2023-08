Positivo il recupero di Adam Fitzgerald

OTTIMO RECUPERO Prosegue in maniera molto positiva il recupero fisico di Adam Fitzgerald, il 19enne coinvolto nell'incidente sul circuito di Spa che ha visto la morte di Dilano Van't Hoff. Il pilota di Formula Regional European by Alpine schierato dal team italiano RPM non è riuscito ad evitare la vettura dell'olandese rimediando gravi ferite. Dopo una frattura ad una vertebra in avvio di stagione a Imola, l'annata nera dell'irlandese è definitivamente andata in archivio dopo il week end in Belgio il 1° di luglio.

FRATTURE GUARITE Nel violento schianto Adam aveva riportato la frattura dello sterno, del polso destro e di quattro vertebre. Dopo una settimana di ricovero in Belgio è stato trasferito in Inghilterra dove ha proseguito le cure. In un breve video rilasciato ieri sui suoi profili social, il pilota di Galway ha mostrato l'ottimo stato di avanzamento del suo recupero fisico avendo cominciato dei leggeri allenamenti in palestra libero da ingessature e tutori.

OTTO SETTIMANE DI STOP ''Sono felice di ritornare a compiere dei leggeri esercizi dopo otto settimane di inattività - ha scritto l'irlandese - dopo le fratture riportate è sorprendente tornare a muoversi così liberamente a distanza di soli due mesi. E' sorprendente come può recuperare velocemente il corpo dopo un infortunio. Nelle prime due settimane non riuscivo nemmeno a girarmi nel letto ed ora sono in grado di camminare''.

Pubblicato da Marco Borgo, 30/08/2023