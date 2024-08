Portland, Gara: Power dall'inizio alla fine

POWER PERFETTO Ha messo da parte il nervosismo delle ultime tappe per riproporsi sul gradino più alto del podio sul circuito di Portland. Will Power nell'ultima gara su circuito stradale della stagione ha condotto la corsa al comando dall'inizio alla fine. Al via l'australiano ha subito sopravanzato il poleman Santino Ferrucci per poi fare la differenza soprattutto nel finale dove ha guadagnato quasi dieci secondi di vantaggio sugli inseguitori. La vittoria lo fa balzare dal quarto al secondo posto in classifica.

PALOU SOLIDO Senza strafare il leader di campionato consolida la sua posizione in vetta alla classifica generale con un ottimo secondo posto che, a tre corse dalla fine, lo proietta verso il terzo titolo. Terzo ma molto più staccato Josef Newgarden che ha beneficiato del cambio gomme nelle prime tornate quando è stata istituita l'unica neutralizzazione della corsa. Scott Dixon, stretto sull'erba da Kyle Kirkwood, ha a sua volta chiuso Pietro Fittipaldi che lo ha colpito rompendogli la sospensione anteriore e spedendolo contro le barriere.

HERTA 4° Gara nervosetta del figlio d'arte (che già nelle libere aveva rivolto dei gestacci a Nolan Siegel) dopo un problema all'ultimo rifornimento che lo ha proiettato davanti ad un minaccioso Marcus Armstrong. Brillante quest'ultimo nel guadagnare posizioni così come Marcus Ericsson alle sue spalle. Solo ottavo alla fine il poleman Ferrucci. Giornata storta per McLaren che ha visto i propri piloti lottare a centro gruppo. Problemi per Romain Grosjean che dopo essersi girato nel riguadagnare la pista è stato centrato da Christian Rasmussen rimediando la foratura dello pneumatico posteriore.

Portland, Gara

1. Will Power - Team Penske - 110 giri

2. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 9.827

3. Josef Newgarden - Team Penske - 23.205

4. Colton Herta - Andretti Global - 37.104

5. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 38.033

6. Marcus Ericsson - Andretti Global - 40.769

7. Scott McLaughlin - Team Penske - 42.350

8. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 44.856

9. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 49.581

10. Kyle Kirkwood - Andretti Global - 50.999

11. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 52.176

12. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 52.498

13. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 55.497

14. Felix Rosenqvist - Meyer/Shank Racing - 56.761

15. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 58.393

16. Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - 59.485

17. Toby Sowery - Dale Coyne Racing - 1 giro

18. Sting-Ray Robb - AJ Foyt Racing - 1 giro

19. Juri Vips - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

20. David Malukas - Meyer/Shank Racing - 1 giro

21. Nolan Siegel - Schmidt/McLaren - 1 giro

22. Conor Daly - Juncos Racing - 1 giro

23. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 1 giro

24. Jack Harvey - Dale Coyne Racing - 1 giro

25. Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

26. Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - 1 giro

27. Romain Grosjean - Juncos Racing - 2 giri

Ritirato

1° giro - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 26/08/2024