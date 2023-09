Portland, Gara: Palou perfetto domina la corsa e bissa il titolo

PALOU CAMPIONE E' stato assegnato sul circuito di Portland il titolo di campione 2023 dell'Indycar Series e ad aggiudicarsi la corona è stato Alex Palou. Lo spagnolo bissa il titolo del 2021, chiudendo i giochi con una gara d'anticipo sulla chiusura stagionale di Laguna Seca dominando la corsa in Oregon. Il portacolori del team Ganassi ha prontamente risposto al doppio successo dell'inseguitore Scott Dixon nelle ultime tappe con un'ottima partenza e passando al comando dopo la prima serie di pit stop.

DIXON TERZO Nulla da fare per il compagno di box che ha concluso al terzo posto. Ottimo Felix Rosenqvist, secondo, aiutato da una caution nel finale quando era passato al comando e che gli ha permesso di mantenersi tra i primissimi dopo l'ultimo pit stop. Giù dal podio Pato O'Ward, in bagarre con Rosenqvist all'uscita dai box. Quinto Newgarden che era stato tagliato fuori dalla lotta per il titolo nello scorso round di St Louis.

GROSJEAN OUT I rapporti ormai definitivamente compromessi con il team Andretti erano emersi nella sfuriata con i suoi tecnici dopo essere stato eliminato in qualifica. Il franco-svizzero al primo giro ha colpito Callum Ilott finito largo sulla terra alzando un polverone che lo rendeva invisibile. Gara difficile anche per Colton Herta, Will Power, Agustin Canapino e Alexander Rossi. Il poleman Graham Rahal, invece, ha visto il traguardo in dodicesima posizione.

Portland, Gara

1. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 110 giri

2. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 5.435

3. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 8.070

4. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 19.057

5. Josef Newgarden - Team Penske - 21.083

6. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 21.880

7. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 30.582

8. David Malukas - Dale Coyne Racing - 32.621

9. Scott McLaughlin - Team Penske - 33.028

10. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 33.784

11. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 34.476

12. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 38.700

13. Colton Herta - Andretti Autosport - 39.758

14. Helio Castroneves - Michael Shank Racing - 40.337

15. Callum Ilott - Juncos Racing - 40.477

16. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 41.128

17. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 42.558

18. Juri Vips - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

19. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 1 giro

20. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 1 giro

21. Ryan Hunter-Reay - Ed Carpenter Racing - 1 giro

22. Benjamin Pedersen - AJ Foyt - 1 giro

23. Sting-Ray Robb - Dale Coyne Racing - 1 giro

24. Tom Blomqvist - Michael Shank Racing - 1 giro

Ritirati

108° giro - Will Power - Team Penske

82° giri - Agustin Canapino - Juncos Racing

31° giro - Romain Grosjean - Andretti Autosport

Pubblicato da Marco Borgo, 04/09/2023