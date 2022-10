Portimao: Prema vince gara e titolo

PREMA DEBUTTANTE INCONTENIBILE Nella sua prima stagione con una vettura a ruote coperte la Prema ha dimostrato di nuovo tutto il suo potenziale. La storica squadra vicentina, da oltre trentanni leader nel mondo delle monoposto, ha dominato l'European Le Mans Series imponendosi in quattro delle sei gare in programma quest'anno. Nel pomeriggio la vittoria di Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg e Juan Manuel Correa a Portimao ha laureato campioni i primi due con lo statunitense che è subentrato a Lorenzo Colombo, alla guida nei primi round stagionali. Solo un ritiro poteva fermare la squadra italiana dopo che la pole position che avrebbe chiuso i giochi già ieri le era nuovamente sfuggita. Il Panis Racing l'ha rincorsa fin sul finale dopo che TDS e Inter Europol avevano provato ad insidiarne la leadership nella prima ora. Nulla da fare per la squadra francese che chiude con 49 secondi di ritardo sul traguardo. In classe Pro-Am il titolo è andato ai poleman Salih Yoluc, e Charlie Eastwood, affiancato nell'ultima gara da Jack Aitken, autore del miglior tempo in qualifica.

INTER EUROPOL GETTA VIA IL TITOLO In una gara frizzante e tormentata da continui leggeri scrosci d'acqua, anche in classe LMP3 il vantaggio del team di testa poteva trasformarsi in vittoria di gara e titolo, ma in casa InterEuropol hanno gettato tutto alle ortiche con due contatti. L'ultimo a dieci minuti dalla fine è stato decisivo quando il giovane Guilherme Oliveira uscendo dalla pit lane ha dapprima sfiorato la vettura compagna di box per stringere poi la sopraggiungente Aston Martin del TF Sport che ha finito col centrarla violentemente. Tutto in discesa dunque per la svizzera Cool Racing che da diciannove punti di svantaggio della vigilia ha messo le mani sul titolo con il giovanissimo Malthe Jacobsen ad accompagnare i due senior Maurice Smith e Mike Benham. Incetta di trofei per Cool Racing che ha visto una vettura sul podio LMP2 e due vetture in quello della classe minore.

FERRARI E FERRARI Ferrari a segno in Portogallo in tutti i sensi: a vincere in gara nella classe GTE sono state le ragazze dell'Iron Dames Sarah Bovy, Michelle Gatting e Doriane Pin mentre il titolo è andato a Lorenzo Ferrari, al via con Gimmi Bruni e Christian Ried sulla Porsche 911 dell'RSR. I tre hanno chiuso l'ultima corsa stagionale in quinta posizione, cogliendo il titolo con relativa facilità mentre per la prima volta si sono imposte in gara le tre donne del progetto della squadra italiana Iron Lynx. Il terzo posto del team Kessel poco ha potuto in ottica campionato: per laureare campioni Mikkel Jensen e Frederic Schandorff la scuderia svizzera doveva sperare in una pessima gara dei rivali del Proton Racing i quali, come detto, hanno chiuso in quinta posizione.

Portimao, gara (top five di classe)

1 LMP2 Correa/Deletraz/Habsburg Oreca/Gibson Team Prema 126 giri 2 LMP2 Jamin/Van Uitert/Canal Oreca/Gibson Panis Racing 49.262 3 LMP2 Ye/Krutten/Lapierre Oreca/Gibson Team Cool Racing 51.296 4 LMP2 H.Hansson/Scherer/Fittipaldi Oreca/Gibson Team InterEuropol 1 giro 5 LMP2 Viscaal/Ugran Oreca/Gibson Team Algarve Pro 1 giro 12 LMP3 Jakobsen/Smith/Benham Ligier/Nissan Team Cool Racing 5 giri 13 LMP3 Voisin/Gehrsitz/Caygill Ligier/Nissan Team Un. Autosport 6 giri 15 LMP3 Foubert/Doquin/Maulini Ligier/Nissan Team Cool Racing 7 giri 16 LMP3 McGuire/Van Berlo/Bentley Ligier/Nissan Team Un. Autosport 7 giri 17 LMP3 Kapadia/Adcock/Jensen Ligier/Nissan Team RLR Sport 7 giri 19 GTE Bovy/Gatting/Pin Ferrari 488 Team Iron Dames 8 giri 21 GTE Al Harthy/De Haan/Sorensen Aston Martin Vantage Oman Racing 9 giri 22 GTE Kimura/Schandorff/Jensen Ferrari 488 Team Kessel 9 giri 23 GTE Cressoni/Rigon/Schiavoni Ferrari 488 Team Iron Lynx 9 giri 24 GTE Ried/Ferrari/Bruni Porsche 911 RSR Team Proton 10 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 16/10/2022