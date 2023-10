Petit Le Mans: Shank saluta con la vittoria, il titolo a Cadillac Action-Express

SHANK APRE E CHIUDE La stagione 2023 dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship si è chiusa come si è aperta: con una vittoria dell'Acura GTP del team di Michael Shank. Dopo la controversa 24 ore di Daytona in cui la squadra americana era andata incontro ad una pesante multa, ma non ad una penalizzazione, il trio composto da Colin Braun, Tom Blomqvist ed Helio Castroneves si è ripetuto a Road Atlanta per la tradizionale Petit Le Mans.

GARA COMBATTUTA Dopo la pole position di Louis Deletraz sull'Acura di Wayne Taylor/Andretti, la corsa si preannunciava combattuta. Non è mancata la bagarre in gara ed i colpi di scena. E' il caso della Porsche di Nick Tandy, in piena corsa per il titolo, coinvolta in un incidente a metà gara. Battaglia serrata anche tra Wayne Taylor e l'Action Express con la vettura dei primi finita contro le barriere ad un'ora dalla fine. Niente penalità per il team Cadillac che con un sesto posto ha così intascato il primo titolo dell'era GTP nell'IMSA con Pipo Derani e Alexander Sims, affiancati da Jack Aitken. Seconda sul traguardo la Cadillac di Ganassi seguita dalla Porsche dell'italiano Gimmi Bruni. In LMP2 il titolo è andato al team PR1/Mathiasen.

TITOLI A LEXUS E LAMBORGHINI Nelle due classi GTD l'azione e le bagarre non sono mancate. La Mercedes di Daniel Juncadella, Jules Gounon e Maro Engel si è confermata la vettura più vincente della serie ma la Lexus di Vasser-sullivan ha saputo capitalizzare meglio durante la stagione e nonostante una gara da dimenticare ha centrato il titolo PRO con Ben Barnicoat e Jack Hawksworth, ritiratisi dopo un'uscita con gomme fredde. Lamborghini a segno in GTD con la Huracan di Forte racing prima sul traguardo con Misha Goikhberg, Loris Spinelli e Patrick Liddy. Solo una formalità invece la questione titolo per Brian Sellers e Madison Snow con la Lamborghini del Paul Miller, arrivati a Road Atlanta da campioni. Alti e bassi per gli italiani con Alessandro Pierguidi e Davide Rigon a Podio sulla Ferrari del Risi competizioni. Un contatto ha fermato Mirko Bortolotti. Gara in salita per Cetilar Racing, condizionata da uno schianto nelle libere.

(photo: courtesy of IMSA)

Classifica

Pubblicato da Marco Borgo, 15/10/2023