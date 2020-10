VITTORIA E TESTA DELLA CLASSIFICA E' andata alla Dallara/Cadillac team Wayne Taylor Racing la vittoria della Petit Le Mans, edizione 2020. Il circus dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship è ritornato sulla pista di Braselton, meglio conosciuta come Road Atlanta, per quella che quest'anno è stata la seconda gara stagionale sul tracciato della Georgia. Poco più di un mese fa si era corsa una gara di sei ore mentre nel tardo pomeriggio (italiano) di ieri è scattata la celebre gara di dieci ore che solitamente concludeva la stagione. A comandare la classifica generale dopo il centro di ieri sono proprio Renger Van der Zande e Ryan Briscoe.

LEADER A CONTATTO La vittoria di Road Atlanta è la seconda per il Wayne Taylor Racing dopo la 24 ore di Daytona, gara di apertura della stagione disputatasi lo scorso gennaio. Van der Zande e Briscoe, affiancati per l'occasione dal pilota di Indycar Scott Dixon, hanno colto il successo nelle battute finali quando i due rivali che erano davanti a loro sono entrati in contatto. In battaglia per la prima posizione, infatti, Pipo Derani e Ricky Taylor (rispettivamente Action Express e Team Penske) sono usciti di pista spalancando la porta al successo del trio che li seguiva. Derani è finito contro le barriere ed ha concluso in quinta posizione mentre Taylor ha portato l'Acura che condivideva con Alexander Rossi ed Helio Castroneves in seconda posizione. Gradino basso del podio per la seconda Acura di Juan-Pablo Montoya, Dane Cameron e Simon Pagenaud. I tre partivano dalla pole. In LMP2, con sole quattro auto al via, si è imposto l'equipaggio formato da John Farano, Mikkel Jensen e Job Van Uitert schierati dal team Starworks.

SUCCESSO PORSCHE Ci ha provato la BMW, comandando per diverse ore di gara, ma sul traguardo ad imporsi è stata la Porsche 911 RSR schierata in forma ufficiale dal CORE Autosport per Nick Tandy, Frederic Makowiecki e Matt Campbell. Alle spalle della Porsche vincitrice si è piazzata la prima Corvette, quella di Antonio Garcia, Jordan Taylor e Nick Catsburg che partiva in pole. Proprio quest'ultimo viene da una striscia di successi consecutivi avendo vinto nelle scorse domeniche la 24 ore del Nurburgring e la 8 ore di Indianapolis. In entrambe le gare difendeva i colori BMW. Terza alla fine la BMW M8 di Jesse Krohn, John Edwards e Augusto Farfus. Problemi tecnici nell'ora finale per la seconda vettura del team Rahal/Lettermann.

CENTRO FERRARI In classe GT3, denominata GT Daytona, a tagliare per prima il traguardo è stata la Ferrari 488 di Scuderia Corsa. Balzata al comando nell'ultima ora, la vettura guidata da Cooper MacNeil, Jeff Westphal e Alessandro Balzan ha colto un successo inatteso al rientro nella serie nord-americana dopo aver saltato i due precedenti round. Proprio Balzan si è fatto un meritato regalo di compleanno vincendo la grande classica della serie d'oltreoceano. Alle loro spalle l'Acura NSX del team Shank mentre al terzo posto ha concluso la Lamborghini Huracan del team Magnus. Proprio la classe per vetture GT3, in quanto più nutrita come presenze, ha visto il maggior numero di ritiri. Alla conclusione della stagione mancano la gara sprint di Laguna Seca, tra due settimane, e la 12 ore di Sebring, spostata da marzo a metà novembre a causa dell'epidemia di Coronavirus.

Petit Le Mans, Gara