STAGIONE AL VIA Scatta questo fine settimana la stagione 2021 della Formula Regional European Championship by Alpine, la categoria nata dalla fusione tra la Formula Regional lanciata un paio di anni fa da ACI Sport e la storica Eurocup di Formula Renault 2.0 patrocinata da Renault Sport. L'unione dei due campionati ha visto i team di entrambe le serie confluire in un unico paddock che prenderà forma questo fine settimana ad Imola al cospetto della Formula 1.

DIECI ROUND, VENTI GARE La serie che vedrà i giovani talenti cimentarsi a bordo delle Tatuus spinte da motore Renault marchiato Alpine si articolerà su ben dieci round in giro per l'Europa, ciascuno con gara doppia. Le prime tre tappe saranno in accoppiata con la Formula 1 (Imola, Barcellona e Monaco) per poi accompagnarsi ad altri eventi internazionali: con il GT World Challenge condividerà il paddock di Le Castellet, Zandvoort e Spa. Con l'Adac GT ed il GT Open sarà di scena al Nurburgring e a Spielberg mentre con i campionati Aci sport condividerà le chiusure stagionali di Mugello e Monza.

12 SQUADRE, 37 PILOTI Griglia di partenza di tutto rispetto per un campionato cadetto che raccoglie le dodici migliori squadre del continente e vedrà in pista ben 37 giovani scalpitanti che non perderanno l'occasione di mettersi in mostra davanti ai team di Formula 1. La Prema sarà il team da battere (campione 2020 con Gianluca Petecof, passato in Formula 2, ndr) ma c'è da scommeterci che Arden, ART, DR Formula, JD Motorsport, MP Motorsport, R-Ace e Van Amersfoort diranno la loro. Tra i molti piloti al via non mancano gli italiani che saranno sei: il campione della Formula 4 Gabriele Minì, Nicola Marinangeli, Emidio Pesce, Pietro Delli Guanti, Andrea Rosso e Francesco Pizzi. Non manca una presenza femminile( dovevano essere due ma Lena Buhler ha dato forfait) con Belen Garcia al team G4 Racing.

DIRETTA YOUTUBE Le due sessioni di qualifica e le due gare saranno trasmesse in diretta tramite il canale ufficiale Youtube della serie come avveniva per l'Eurocup Renault. La corsa del sabato di Imola scatterà alle 16.25 mentre quella della domenica alle 12.15. Entrambe le manche dureranno 30' più il giro finale.